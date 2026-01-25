Infratel accende la trasparenza sulla rete mobile italiana

Infratel compie un ulteriore passo avanti sul fronte della trasparenza digitale. Rende infatti pubblica una mappa interattiva interamente dedicata alle reti mobili 4G e 5G. L’obiettivo? Offrire una visione dettagliata e verificabile della copertura attuale e futura in ogni area del Paese. Lo strumento nasce all’interno del programma nazionale di mappatura delle infrastrutture di telecomunicazione promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e si basa sui dati forniti dai principali operatori attivi sul mercato italiano.

La raccolta delle informazioni ha coinvolto l’intero territorio nazionale e ha preso in considerazione non solo la presenza del segnale, ma anche la qualità delle connessioni previste nei prossimi anni. In questo modo la mappa non restituisce una semplice istantanea del presente, ma anticipa anche gli scenari di sviluppo fino al 2026. Un elemento centrale riguarda le caratteristiche tecniche delle infrastrutture, comprese le modalità di collegamento delle stazioni radio base. Un elemento fondamentale per garantire prestazioni stabili e velocità effettive. Infratel ha voluto così costruire uno strumento utile non solo per guidare le scelte dei consumatori, ma anche per supportare le decisioni delle istituzioni e degli enti locali, spesso chiamati a confrontarsi con il tema del digital divide nelle aree meno servite.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Infratel e la mappa che orienta investimenti, cittadini e sviluppo locale

Il valore della mappa risiede nella sua capacità di rendere immediatamente comprensibile lo stato della copertura mobile attraverso una rappresentazione visiva intuitiva. Ogni area del territorio viene associata a specifiche condizioni di servizio. Si distinguono zone completamente scoperte, aree con prestazioni insufficienti e territori destinati a beneficiare di interventi pubblici. Questo sistema permette di individuare con precisione le criticità, ma anche di capire dove e quando sono previsti investimenti infrastrutturali. Per l’utente finale l’utilizzo è semplice. Basta esplorare la mappa o inserire un indirizzo per ottenere una visione complessiva della situazione.

Per le imprese, invece, lo strumento diventa una risorsa strategica per valutare nuove sedi operative o pianificare investimenti in aree con connettività adeguata. Anche le amministrazioni locali possono sfruttare questi dati per dialogare in modo più informato con operatori e governo centrale, individuando priorità e opportunità di finanziamento. Nel complesso, l’iniziativa di Infratel contribuisce a rendere più accessibili informazioni che fino a pochi anni fa erano frammentate o difficili da consultare. La mappa rappresenta quindi un elemento importante nella costruzione di un’infrastruttura digitale più equa, capace di ridurre le disparità territoriali e accompagnare la diffusione del 5G in modo più coordinato.