TCL: tra le novità del MWC 2025 anche il nuovo RedCap 5G

Al Mobile World Congress 2025, TCL ha riaffermato il proprio impegno nell’innovazione tecnologica e nella connettività intelligente. L’azienda ha presentato, infatti, una nuova gamma di dispositivi all’avanguardia basati sul 5G RedCap, sull’AI e su un design sostenibile. A tal proposito, Jesse Wu, General Manager della Business Unit Smart Connected Device di TCL, ha sottolineato l’importanza della connettività nel mondo moderno.

TCL presenta le sue prossime innovazioni per la connettività

Il 5G RedCap rappresenta una tecnologia cruciale per la transizione dalle attuali reti a soluzioni più avanzate. Per favorirne la diffusione, TCL ha lanciato il TCL LINKPORT IK511. Si tratta del il primo dispositivo 5G RedCap disponibile in Nord America. Progettato per applicazioni industriali e consumer, tale dispositivo supporta funzionalità avanzate come il slicing di rete 5G e la comunicazione a bassa latenza ultra-affidabile (URLLC). Grazie a tali caratteristiche, è ideale per soluzioni critiche come la gestione delle emergenze e l’AR industriale. TCL ha inoltre ampliato la propria gamma con il TCL LINKHUB HH511 e il TCL LINKZONE MW511. Offrendo così soluzioni di connettività 5G accessibili per la casa, le aziende e l’uso mobile.

E non è tutto. TCL continua ad impegnarsi anche nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei propri dispositivi. Ciò al fine di migliorare le prestazioni di rete. A tal proposito, il TCL LINKHUB HH516 5G AI CPE rappresenta un passo avanti in tale direzione. Il dispositivo è nato per ottimizzare la rete tramite AI QoS end-to-end e un aumento del throughput delle applicazioni critiche del 20%. Inoltre, la modalità AI ECO riduce i consumi energetici di oltre il 10%.

Tale scelta evidenzia l’impegno di TCL verso la sostenibilità. A tal proposito, l’azienda utilizza fino al 40% di plastica di origine biologica. Insieme al 95% di plastica riciclata post-consumo nei propri dispositivi. Soluzioni che intervengono per ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, la progettazione dei prodotti è stata strutturata per facilitarne la riparabilità e il ricondizionamento. Prolungando così il ciclo di vita dei dispositivi e minimizzando i rifiuti. I nuovi LINKPORT IK511 sono disponibili negli Stati Uniti. Mentre le altre soluzioni, LINKHUB 5G HH516 e LINKHUB 5G HH516L, saranno disponibili a livello globale nel corso del 2025.