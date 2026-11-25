Un glitch individuato in GTA 6 sembra fatto apposta per chi non ha alcuna intenzione di passare ore e ore a raccogliere denaro un dollaro alla volta. Il trucco permette infatti di accumulare una quantità notevole di soldi in pochissimo tempo e, a quanto pare, non richiede particolari abilità o procedure complicate. Si tratta di un espediente descritto come semplice, alla portata di chiunque abbia voglia di riempire il portafoglio virtuale senza troppi sforzi.

Il punto di partenza è piuttosto chiaro. In Grand Theft Auto 6, come in qualsiasi titolo in cui il denaro ha un peso concreto nell’esperienza di gioco, mettere da parte una somma consistente può diventare un lavoro lungo e a tratti ripetitivo. Ed è proprio qui che entra in scena questo exploit, capace di trasformare quella che normalmente sarebbe una fatica di parecchie ore in una faccenda risolvibile nel giro di qualche minuto.

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Un trucco pensato per chi non vuole perdere tempo

La promessa è di quelle che attirano subito l’attenzione. Il glitch dei soldi infiniti si rivolge a una fetta ben precisa di giocatori, quella che preferisce godersi la libertà offerta dal mondo di gioco senza dover prima dedicare intere sessioni alla raccolta di contanti. Non tutti, del resto, hanno la pazienza di ripetere le stesse attività più volte solo per potersi permettere ciò che desiderano.

Il fascino di questo tipo di scorciatoie sta tutto nella velocità. Un bug che consente di moltiplicare il denaro in poco tempo cambia completamente il ritmo con cui si vive l’avventura, perché sposta l’attenzione dal guadagno a tutto il resto. Chi lo sfrutta può concentrarsi su ciò che gli interessa davvero, lasciando da parte la parte più noiosa della progressione economica.

C’è poi un aspetto che rende questa scoperta particolarmente interessante, ovvero la sua semplicità. Non si parla di una sequenza di passaggi intricati o di manovre che solo i più esperti riescono a replicare, ma di un trucco accessibile anche a chi non ha grande dimestichezza con questo genere di stratagemmi. Un dettaglio non da poco, perché spesso i glitch più efficaci sono anche i più difficili da eseguire correttamente.

Soldi a palate in pochi minuti su GTA 6

Il cuore della questione resta comunque il risultato finale. Grazie a questo metodo, in GTA 6 diventa possibile mettere da parte parecchio denaro in tempi estremamente ridotti, una possibilità che in condizioni normali richiederebbe un impegno ben diverso. La differenza tra il percorso tradizionale e questa scorciatoia è proprio lì, nel tempo risparmiato.

Per molti appassionati l’idea di avere a disposizione una riserva di contanti quasi illimitata rappresenta una tentazione difficile da ignorare. Avere le tasche piene fin da subito significa poter affrontare il gioco con un approccio più rilassato, senza la preoccupazione costante di dover far quadrare i conti. Ed è comprensibile che un espediente del genere abbia attirato curiosità tra chi segue con attenzione tutto ciò che riguarda Grand Theft Auto 6.

Naturalmente il ricorso a questo tipo di glitch resta una scelta del tutto personale. C’è chi preferisce costruire la propria fortuna passo dopo passo, gustandosi ogni traguardo raggiunto con le proprie forze, e chi invece non vede l’ora di saltare la fase più lenta per tuffarsi subito nel divertimento. Per questa seconda categoria di giocatori, il trucco appena scoperto offre una strada rapida e semplice per accumulare soldi nel giro di pochi minuti.

Fonte: TecnoAndroid