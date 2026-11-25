In Italia le caselle PEC attive hanno superato quota 20 milioni, e una parte sempre più ampia dei titolari le usa ogni giorno per faccende molto concrete che vanno ben oltre quanto previsto dalla legge. Chi ne ha aperta una soltanto perché obbligatoria e poi l’ha lasciata a prendere polvere è in buona compagnia, eppure il quadro generale racconta altro. Disdire il contratto della luce, partecipare a un concorso pubblico o chiudere un affitto sono ormai operazioni che molti affidano alla posta elettronica certificata, diventata un modo per tutelarsi nei rapporti con aziende, enti e privati.

A fotografare la situazione è una ricerca condotta da IDC su commissione di Aruba, intitolata “PEC: diffusione, casi d’uso e prospettive di interoperabilità nell’ecosistema digitale europeo”. L’indagine ha coinvolto 800 cittadini, di cui 600 già utenti PEC, e 300 organizzazioni tra imprese, pubbliche amministrazioni e professionisti, con il supporto di interviste qualitative. Va detto che il campione è ridotto e non rappresenta l’intera popolazione italiana. Inoltre lo studio è promosso proprio da chi vende questo servizio, quindi i numeri vanno letti tenendo presente il contesto.

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Dai concorsi alle disdette, ecco come si usa davvero la PEC

Fatta questa premessa, i dati sui casi d’uso dicono parecchio sulle abitudini degli italiani. In cima alla classifica ci sono i concorsi pubblici e i bandi, con il 62% degli utenti intervistati che sfrutta la casella certificata per partecipare a selezioni della pubblica amministrazione oppure per richiedere agevolazioni e contributi. Subito dopo arrivano le comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate, indicate dal 45% del campione per istanze di rimborso, rateizzazioni e altre pratiche fiscali.

Il 29% la utilizza invece per disdette, recessi e risoluzioni con le aziende, che si tratti di luce, gas, telefonia, abbonamenti, servizi digitali o banche. Il 26% se ne serve per gli adempimenti fiscali con commercialisti e studi professionali, quindi invio di documenti, copie delle dichiarazioni e conferimento di incarichi. C’è poi un 23% che la impiega per sciogliere accordi tra privati come compravendite, locazioni e comodato d’uso. Le comunicazioni condominiali compaiono nel 20% delle risposte, anche se in questo caso si parla di un’intenzione dichiarata e non di un’abitudine già consolidata.

Proprio il capitolo dei recessi merita uno sguardo più attento. Tra chi usa la posta certificata per rescindere un contratto, il 67% mette al primo posto il valore legale, cioè la certezza che il messaggio sia arrivato a destinazione e che tutto resti documentabile. È esattamente la funzione per cui lo strumento è nato, ovvero prendere il posto della raccomandata con ricevuta di ritorno aggiungendo velocità e conservazione digitale delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Le intenzioni degli utenti per i prossimi dodici mesi

Sul futuro prossimo le indicazioni degli utenti attivi sono piuttosto nette. Il 44% pensa di aumentare le comunicazioni con la pubblica amministrazione nei prossimi 12 mesi, mentre meno del 10% prevede di ridurle. Il 39% conta invece di intensificare gli scambi con aziende e professionisti. Si tratta però di indicatori di tendenza più che di previsioni sicure, perché quello che si dichiara in un sondaggio non sempre si trasforma in comportamento reale.

Lo stesso discorso vale per i volumi complessivi. Secondo le stime di IDC nel 2026 dovrebbero circolare circa 3,5 miliardi di messaggi di posta elettronica certificata, ma resta una proiezione. Tra chi ancora non possiede una casella, il 28% si dice interessato ad attivarla entro un anno, soprattutto per dialogare con gli uffici pubblici, anche se l’adozione effettiva dipenderà da quanto risulterà semplice la procedura di attivazione. Intanto, con 20 milioni di caselle PEC attive, quasi la metà degli utenti la apre ogni settimana o ogni mese.

Fonte: TecnoAndroid