iMac e MacBook Pro con chip M6 attesi il 28 ottobre a Los Angeles

La prossima settimana porterà con sé nuovi iMac e MacBook Pro da 14 pollici, entrambi aggiornati con il chip M6. Il giornalista Mark Gurman di Bloomberg ha infatti ribadito che Apple ha in programma di presentare i due computer mercoledì 28 ottobre. Una tempistica tutt’altro che casuale, perché proprio quel giorno l’azienda di Cupertino terrà a Los Angeles un’iniziativa chiamata “Pro and tell”, un appuntamento che sembra pensato apposta per mettere in vetrina le macchine dedicate ai professionisti.

L’indicazione di Gurman non arriva come una sorpresa assoluta. Di questi aggiornamenti si parlava già da tempo e la nuova conferma non fa che rafforzare l’idea che il calendario sia ormai definito. Mancano pochi giorni e i tasselli sembrano tutti al loro posto.

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Il chip M6 al centro dell’aggiornamento

La vera novità per entrambi i Mac dovrebbe essere il processore M6, cioè lo stesso chip che ha esordito lo scorso agosto all’interno del nuovo Mac mini. Quel debutto ha di fatto aperto la strada alla nuova generazione di Apple Silicon, e ora tocca agli altri computer della gamma raccogliere il testimone. iMac e MacBook Pro da 14 pollici sono i prossimi della lista.

Si tratta di un passaggio abbastanza naturale per come Apple gestisce da anni i suoi prodotti. Un chip viene introdotto su un modello e poi, nel giro di qualche mese, si estende ad altre famiglie di dispositivi. In questo caso il Mac mini ha fatto da apripista e il nuovo processore si prepara a sbarcare sia sul desktop tutto in uno sia sul portatile pensato per chi lavora in mobilità con esigenze più spinte.

Per chi aspettava un salto di prestazioni senza stravolgimenti, la scelta di puntare tutto sul chip M6 rappresenta il cuore dell’intera operazione. Non ci sono altri elementi di rilievo emersi finora sui due modelli, quindi l’attenzione resta concentrata sul cuore elaborativo.

Nessun cambio di design per iMac e MacBook Pro

Sul fronte estetico non è emerso alcun indizio di modifiche. Le indiscrezioni non parlano di cambiamenti nel design né per iMac né per MacBook Pro da 14 pollici, il che lascia pensare a un classico aggiornamento in cui si sostituisce il processore e si mette subito il prodotto in vendita. Nessuna rivoluzione nell’aspetto esterno quindi, ma una revisione concentrata quasi interamente sulla componente interna.

Questi aggiornamenti dovrebbero arrivare insieme ai MacBook Pro con schermo touchscreen, i modelli che rappresentano la parte più innovativa dell’annuncio. Mentre i portatili con display sensibile al tocco segnano una svolta importante nella storia dei Mac, iMac e MacBook Pro da 14 pollici seguono un percorso più tradizionale, fatto di continuità e potenziamento del chip.

Per chi sta valutando un acquisto in questi giorni il quadro è piuttosto chiaro. Per quanto riguarda iMac, il momento suggerisce di non comprare l’attuale modello, visto che la nuova versione è ormai a un passo. Sui MacBook Pro invece l’indicazione è di procedere con cautela, proprio perché l’arrivo delle nuove configurazioni con M6 e delle varianti touchscreen è previsto a breve.

Fonte: TecnoAndroid