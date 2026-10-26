Orologio atomico al lutezio, forse il più preciso mai costruito

Un gruppo di ricercatori dell’Università Nazionale di Singapore ha realizzato quello che, con ogni probabilità, è l’orologio atomico più preciso al mondo. Il dispositivo si basa sul lutezio, un elemento che fino a oggi non era certo il primo nome associato alla misurazione del tempo, e promette un livello di accuratezza mai raggiunto prima. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista Nature, una delle sedi scientifiche più autorevoli in assoluto, e questo dettaglio da solo basta a far capire il peso della ricerca.

Non si tratta soltanto di un primato da mettere in bacheca. Secondo quanto emerso dallo studio, il nuovo strumento conserva la propria stabilità anche quando viene sottoposto a temperature estreme, una caratteristica che apre scenari interessanti per il futuro di questa tecnologia.

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Perché il lutezio può cambiare le regole

Il punto più curioso della vicenda è proprio la scelta del materiale. Il team di Singapore ha puntato sul lutezio per costruire il proprio orologio, e il risultato sembra aver dato ragione ai ricercatori. Un orologio atomico, per sua natura, deve offrire una misura del tempo il più possibile costante e affidabile. Qualsiasi piccola variazione legata all’ambiente circostante rischia di compromettere la precisione complessiva, ed è qui che il nuovo dispositivo sembra fare la differenza.

La capacità di restare stabile anche in condizioni termiche difficili non è un aspetto secondario. Significa che lo strumento non ha bisogno di un ambiente perfettamente controllato per funzionare al meglio, almeno non nella stessa misura di altri sistemi. Una qualità del genere, in un campo dove anche la più minuscola deviazione conta, rappresenta un vantaggio concreto. C’è poi un altro elemento che rende il progetto degno di attenzione. I ricercatori ritengono infatti che in futuro l’orologio possa essere miniaturizzato. Oggi strumenti di questo tipo occupano spazi considerevoli e restano confinati nei laboratori, ma la prospettiva di ridurne le dimensioni potrebbe renderli molto più versatili e facili da impiegare.

Un nuovo record di precisione?

La domanda che molti si pongono riguarda proprio il primato. L’orologio al lutezio rappresenta davvero un nuovo record? La formula scelta per presentare il risultato è prudente, e parla dell’orologio atomico più preciso al mondo «con ogni probabilità». Una cautela comprensibile, tipica del linguaggio scientifico, che però non toglie nulla alla portata del lavoro svolto a Singapore. Il fatto che lo studio abbia trovato spazio su Nature indica che la ricerca ha superato un processo di revisione rigoroso. Le riviste di questo livello selezionano con grande attenzione i lavori da pubblicare, e la presenza dell’articolo tra le loro pagine conferma la solidità del metodo seguito dagli scienziati dell’ateneo asiatico.

Riassumendo i tratti distintivi del dispositivo, emergono tre aspetti principali. Il primo è la precisione, che secondo gli autori supera quella di qualsiasi altro orologio atomico realizzato finora. Il secondo riguarda la resistenza alle temperature estreme, che garantisce un funzionamento stabile anche in condizioni poco favorevoli. Il terzo, forse il più promettente sul lungo periodo, è la possibilità di arrivare un giorno a versioni più compatte dello strumento. Il lavoro del team dell’Università Nazionale di Singapore si inserisce così tra i risultati più rilevanti nel campo della misurazione del tempo, con un orologio al lutezio stabile, estremamente preciso e potenzialmente miniaturizzabile.

Fonte: TecnoAndroid