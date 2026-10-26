iPhone Duo, segnalate crepe al display dopo appena 20 aperture

Il debutto di iPhone Duo sembrava filare liscio, con il primo pieghevole Apple accolto da un coro quasi unanime di apprezzamenti. Nelle ultime ore però hanno cominciato a circolare segnalazioni piuttosto preoccupanti su alcune unità che mostrano problemi al display e alla cerniera, con crepe comparse dopo poche ore di utilizzo e in certi casi dopo appena 20 aperture. Una macchia che stona parecchio con il quadro generale, ma che merita attenzione.

Per capire la portata della questione conviene partire da ciò che funziona. Nella stragrande maggioranza dei casi iPhone Duo sembra aver superato la prova del primo impatto senza particolari intoppi. Le recensioni uscite finora ne parlano in termini entusiasti e anche i primi utenti che lo hanno tra le mani raccontano un’esperienza positiva. Per Apple si tratta di un passaggio tutt’altro che banale, visto che è il primo dispositivo pieghevole della casa di Cupertino e quindi un territorio completamente nuovo rispetto agli iPhone tradizionali.

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iPhone Duo: le segnalazioni su Reddit e il nodo della cerniera

Il problema arriva da un gruppo di unità che sembrano soffrire di una resistenza decisamente inferiore alle attese. Su Reddit sono già apparse molte segnalazioni che descrivono difetti piuttosto allarmanti. Al centro delle lamentele c’è soprattutto la cerniera, cioè il meccanismo che permette al telefono di aprirsi e chiudersi e che rappresenta da sempre l’elemento più delicato di qualsiasi pieghevole. Secondo quanto raccontato da diversi utenti, sul pannello si sarebbero formate delle crepe dopo poche ore d’uso.

Il dettaglio che colpisce di più riguarda proprio il numero di utilizzi. In alcuni casi lo schermo avrebbe ceduto dopo appena 20 aperture, una cifra davvero bassa per un prodotto pensato per essere aperto e richiuso decine di volte nell’arco di una singola giornata. Un dispositivo di questo tipo vive letteralmente di movimenti ripetuti e qualsiasi fragilità in quel punto finisce per pesare sull’intera esperienza d’uso.

Va detto che si parla comunque di segnalazioni arrivate dagli utenti e non di un difetto confermato su larga scala. Il quadro descritto finora riguarda alcune unità e non la totalità dei dispositivi venduti, tanto che la maggior parte di chi ha acquistato iPhone Duo continua a parlarne bene.

Un debutto positivo con qualche ombra

La situazione di iPhone Duo è quindi piuttosto sfaccettata. Da una parte c’è un’accoglienza calorosa che premia il primo tentativo di Apple nel segmento dei pieghevoli, dall’altra un numero non trascurabile di casi in cui il telefono avrebbe mostrato segni di cedimento in tempi brevissimi. Due fotografie molto diverse dello stesso prodotto che convivono nelle stesse ore.

Per chi segue da vicino il mondo degli smartphone pieghevoli il tema della durata non è certo una sorpresa, perché schermo flessibile e cerniera sono da sempre i punti su cui si concentrano le maggiori attenzioni. Nel caso di iPhone Duo la differenza sta nelle aspettative molto alte che accompagnano un prodotto Apple, specie quando si tratta di una novità assoluta per l’azienda.

Le crepe sul display e i problemi alla cerniera emersi su Reddit restano per ora limitati ad alcune unità, mentre recensioni e primi utenti continuano in larga parte a descrivere il pieghevole di Apple in modo entusiasta.

Fonte: TecnoAndroid