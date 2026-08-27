Iliad Top 230: minuti illimitati e 230 Giga in 5G a 9,99 euro

Da oggi, 25 agosto 2026, chi cerca una tariffa mobile abbondante senza spendere troppo trova sul sito dell’operatore la nuova Iliad Top 230, offerta lanciata intorno alle 15:15 con minuti illimitati, SMS illimitati e 230 Giga in 5G a 9,99 euro al mese. È una promozione a tempo, pensata per chiudere la stagione estiva con un’offerta più ricca del solito, e resterà attivabile fino alle ore 15:00 del 29 ottobre 2026, salvo cambiamenti.

Con questa mossa, la precedente Giga 200 allo stesso prezzo, che includeva 200 Giga, esce temporaneamente dal listino per le nuove attivazioni. Va detto però che non si tratta del massimo mai visto a questa cifra: nei mesi scorsi Iliad aveva proposto la Top 250 Plus e, ancora prima, la Top 250, entrambe con 250 Giga a 9,99 euro. Il resto del portafoglio mobile rimane invariato, compresa la Top 30 Mondo a 12,99 euro al mese, sottoscrivibile fino alle 15:00 del 10 settembre 2026.

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Cosa c’è dentro Top 230 e quanto costa attivarla

Il pacchetto comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso alcuni Paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri italiani e 230 Giga di traffico dati utilizzabili anche in 5G, rete oggi presente in oltre 7000 comuni. Serve ovviamente uno smartphone compatibile. Il 15 aprile 2026 l’operatore ha annunciato anche il lancio del 5G Standalone, con velocità massime dichiarate fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, come indicato dal bollino 5G verde. Supportato pure il VoLTE per le chiamate su rete 4G, previsto per tutte le attivazioni dal 19 maggio 2026.

I minuti illimitati valgono anche dall’Italia verso fissi e mobili di Canada e Stati Uniti, oltre che verso i numeri fissi di una lunga lista di Paesi che comprende, tra gli altri, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Cina, India, Brasile, Israele, Corea del Sud, Nuova Zelanda e San Marino.

L’attivazione si può fare online, tramite le SIMBOX negli Iliad Store, nei Corner, nei negozi multimarca del canale Iliad Space, negli Iliad Point e attraverso Iliad Express, presente in ipermercati, supermercati, catene di elettronica, bookstore e, da novembre 2025, anche nelle principali edicole italiane. Il costo di attivazione è di 9,99 euro con SIM in formato trio inclusa, a cui va sommato il primo mese anticipato: la spesa iniziale complessiva è quindi di 19,98 euro. Si può scegliere un nuovo numero oppure la portabilità, richiedibile anche in un secondo momento dall’area clienti, e da aprile 2024 è possibile personalizzare la nuova numerazione. Disponibile anche la eSIM, attiva nel listino dal 15 giugno 2023, sempre a 9,99 euro sia per i nuovi clienti sia per chi vuole passare dalla SIM fisica.

Chi può fare l’upgrade e cosa succede in roaming

La nuova Top 230 è aperta anche ai già clienti mobile, con la procedura di cambio offerta attualmente gratuita in tutti i casi. Il requisito è avere una tariffa con meno di 230 Giga al mese e un prezzo pari o inferiore a 9,99 euro. Restano quindi fuori sia chi paga di più, sia chi ha già Top 250 e Top 250 Plus con 250 Giga allo stesso costo. Il passaggio si richiede dall’Area Personale sul sito, dalle SIMBOX negli Iliad Store e Corner oppure, dal 30 gennaio 2025, dall’app ufficiale su Android, iOS e App Gallery. Il cambio diventa effettivo alla data del rinnovo successivo. Chi ha una portabilità in corso deve attendere la fine della procedura, mentre in caso di offerta sospesa per credito insufficiente la richiesta va comunque a buon fine ma serve una ricarica adeguata per usare la nuova tariffa.

Nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina chiamate e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre per i dati è previsto un tetto mensile. Con Top 230 la soglia per tutto il 2026 è di 18 Giga, quantità superiore ai 15 Giga delle offerte standard a 9,99 euro ma inferiore ai 25 Giga delle vecchie Top Plus. Dal 1° gennaio 2026 il Regno Unito non rientra più nel roaming UE gratuito. Il bundle estero è separato da quello italiano e, superata la soglia, il costo extra è di 0,1342 centesimi di euro per Megabyte.