Su Netflix c’è una nuova serie che sta correndo veloce, molto più di quanto ci si potesse aspettare. Al centro della scena c’è Florence Pugh, attrice amatissima e già candidata all’Oscar, e i numeri registrati tra gli abbonati della piattaforma di streaming on demand vengono descritti come pazzeschi. Si parla in particolare di un moltiplicatore fuori scala, di quelli che non passano inosservati, tanto che il paragone più naturale è diventato quello con Adolescence, uno dei titoli che hanno segnato il catalogo del servizio in tempi recenti.

Il dato che colpisce, prima ancora dei semplici numeri assoluti, è proprio la velocità con cui questo prodotto sta conquistando il pubblico. Quando si parla di moltiplicatore, infatti, l’attenzione si sposta sulla capacità di un titolo di crescere e di allargare la propria platea, ed è esattamente questo che sta succedendo con la serie interpretata dall’attrice britannica. Un risultato che ha spinto in molti a chiedersi se il nuovo arrivato possa davvero insidiare il primato di un fenomeno come Adolescence.

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Florence Pugh al centro di un successo che cresce

Che il nome di Florence Pugh abbia un peso specifico notevole non è certo una sorpresa. L’interprete arriva da un periodo particolarmente intenso, segnato da ruoli di primo piano e da un riconoscimento che le è valso la candidatura all’Oscar. Il pubblico l’ha già vista in Spider Man: Brand New Day e presto la ritroverà al cinema con Dune: Parte 3, uno dei progetti più attesi del grande schermo. Insomma, una carriera che si muove con disinvoltura tra blockbuster e produzioni pensate per lo streaming.

Proprio questa capacità di passare da un formato all’altro sembra aver giocato a favore della nuova serie Netflix. La presenza di un volto così riconoscibile funziona spesso da calamita, e in questo caso l’effetto si vede chiaramente nei numeri raccolti tra gli abbonati. Non si tratta soltanto di curiosità iniziale, perché il moltiplicatore registrato racconta di un interesse che continua a salire e che coinvolge una fetta sempre più ampia di spettatori.

Il confronto con Adolescence

Il paragone con Adolescence non nasce per caso. Quella produzione è diventata un punto di riferimento per misurare il successo dei titoli seriali sulla piattaforma, e accostarle un nuovo prodotto significa riconoscergli un potenziale fuori dal comune. La serie con protagonista Florence Pugh si inserisce così in una sfida a distanza che riguarda soprattutto la risposta degli spettatori e la capacità di mantenere alta l’attenzione nel tempo.

Per ora la partita si gioca sui numeri di crescita, quelli che il servizio di streaming osserva con estrema attenzione per capire quali titoli abbiano davvero la forza di imporsi. Il moltiplicatore definito pazzesco indica proprio questo, cioè una spinta che va ben oltre la media e che colloca il nuovo progetto tra i protagonisti del momento su Netflix. L’interesse degli abbonati continua a muoversi in una direzione precisa e la serie con Florence Pugh, già candidata all’Oscar e attesa in sala con Dune: Parte 3, si ritrova così a contendere lo spazio a uno dei successi più solidi della piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid