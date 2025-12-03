Iliad, per Natale ritornano le offerte della gamma Iliad Top

Per l’arrivo del mese di dicembre 2025, l’operatore telefonico Iliad ha deciso di aggiornare la sua proposta. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha reso nuovamente disponibili le sue super offerte appartenenti alla gamma di Iliad Top. Tra queste offerte, sono ritornate a disposizione degli utenti Iliad Top 250 Plus e Iliad Top 300 Plus. Queste offerte vanno ora a sostituire le offerte della gamma Iliad Giga.

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Iliad Top, per questo Natale ritornare le super offerte di questa gamma

A partire dal mese corrente, l’operatore telefonico Iliad ha deciso di riproporre alcune sue offerte di rilievo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle offerte appartenenti alla gamma Iliad Top. Secondo quanto è emerso in rete, entrambe le offerte dell’operatore rimarranno a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 15 gennaio 2026. Vediamo qui di seguito cosa includono.

Iliad Top 250 Plus : questa offerta include ogni mese fino a 250 GB di traffico dati . Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 5G. L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 9,99 euro al mese.

: questa offerta include ogni mese fino a . Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 5G. L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a al mese. Iliad Top 300 Plus: questa offerta include ogni mese fino a 300 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 5G. L’offerta include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati da inviare verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 11,99 euro al mese.

Nel catalogo delle offerte dell’operatore, è anche disponibile una sola offerta della gamma Iliad Giga. Si tratta dell’offerta denominata Iliad Giga 150. Questa include fino a 150 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 4G e al 4G+.