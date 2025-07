CoopVoce EVO 150: 150 GB e chiamate illimitate, per sempre

Se stai pensando di cambiare operatore, o semplicemente di trovare un’offerta più onesta e senza sorprese, vale la pena dare un’occhiata a quello che sta facendo CoopVoce in questo periodo. Perché ormai le tariffe si somigliano tutte, e spesso ti ritrovi con promozioni che durano qualche mese e poi schizzano su senza preavviso. CoopVoce, invece, giura fedeltà: con la sua promozione EVO 150 puoi portare il tuo numero e avere 150 GB di traffico internet, minuti illimitati per chiamare quanto vuoi e ben 1000 SMS, tutto a 6,90 euro al mese e per sempre. Sì, hai capito bene: per sempre, non è una promessa da marinaio.

150 GB, minuti illimitati e 1000 SMS a 6,90€/mese con CoopVoce

Il bello è che l’attivazione e il primo mese sono gratis, quindi non rischi niente, e puoi fare tutto comodamente online. Se invece preferisci toccare con mano, puoi sempre ritirare la SIM in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi in giro per l’Italia. Insomma, c’è una soluzione per ogni tipo di persona, da chi ama la comodità a chi preferisce l’approccio più tradizionale. Ah, e se viaggi spesso in Europa, CoopVoce ti segue: per i primi 30 giorni di ogni viaggio ti permette di usare gli stessi Giga che hai in Italia, così non devi preoccuparti di bollette impreviste o di perdere la connessione nei momenti importanti.

Una cosa che mi colpisce è come CoopVoce sia rimasta fedele a sé stessa dal 2007, senza mai aumentare le tariffe dei clienti. In un mondo in cui tutto cambia e spesso in peggio, questa è una specie di boccata d’aria fresca. Inoltre, la rete è solida: la copertura arriva praticamente ovunque, e la tecnologia 4G assicura una connessione veloce e affidabile, sia quando navighi sia quando chiami con qualità alta grazie al servizio VoLTE.

C’è pure una piccola chicca che si chiama “Autoricarica con la spesa”: se fai la spesa alla Coop, puoi convertire automaticamente i punti accumulati in credito telefonico, così ricaricare diventa un gioco da ragazzi. Non è solo una questione di convenienza, ma anche di attenzione all’ambiente: le SIM sono ecoSIM, fatte con plastica riciclata proveniente addirittura da frigoriferi dismessi. Insomma, CoopVoce punta a essere trasparente, sostenibile e davvero al fianco dei suoi clienti, anche grazie a un’assistenza che non ti lascia mai solo, disponibile 24 ore su 24 dall’Italia, anche via chat.

Se ti stai chiedendo se questa offerta faccia per te, ti direi di provarla, tanto l’attivazione è gratis e non ci sono vincoli nascosti. Magari ti ritrovi con un piano semplice, chiaro e soprattutto stabile, che finalmente non ti prende in giro. È proprio questo che si desidera quando si sceglie un operatore telefonico, no? Un alleato affidabile che ti accompagna ogni mese, senza sorprese.