TIM, offerte fino a 300 GB: queste sono le Power e c'è il 5G

Al momento è davvero difficile riuscire a fare una scelta quando si vuole cambiare gestore, siccome le promozioni allettanti sono ovunque. Allo stesso tempo se si predilige la qualità, sono pochi i gestori che hanno una marcia in più e tra questi c’è sicuramente TIM.

L’azienda italiana sta lottando tantissimo per riprendersi i suoi vecchi clienti e con le sue offerte attuali non può che riuscirci agevolmente. Se sei un cliente Iliad o di un operatore virtuale, TIM ha delle offerte speciali solo per te. Vediamo insieme le tre proposte principali, tutte pensate per chi vuole tanti giga e minuti illimitati.

TIM propone le offerte migliori anche questa volta: ecco 3 Power

Power Special – Questa è l’offerta di TIM per chi vuole il massimo dei giga e la velocità del 5G. Al costo di 9,99€ al mese, ti offre 300 GB di internet in 5G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS. Un’ottima scelta per chi usa spesso il telefono anche fuori casa, magari per guardare video o navigare sui social senza rallentamenti. Power Iron – Se vuoi risparmiare un po’, ma avere comunque una buona quantità di giga, c’è la Power Iron. Costa 6,99€ al mese e include 150 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. Perfetta per chi non ha bisogno del 5G, ma vuole comunque una buona connessione. Power Supreme Easy – Questa offerta costa 7,99€ al mese e include 200 GB in 4G, minuti illimitati e 200 SMS. È un’ottima via di mezzo per chi desidera più giga rispetto alla Power Iron, ma non ha bisogno della velocità del 5G.

È da ricordare che queste offerte sono disponibili solo per chi arriva da Iliad o operatori virtuali. Se rientri tra questi, non perdere l’occasione di scegliere la più adatta alle tue esigenze e goderti giga e minuti in abbondanza. In più solo per il primo mese non si paga praticamente nulla.