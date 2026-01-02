Iliad fibra, alta velocità e prezzo chiaro per sempre

Iliad è ormai uno degli operatori telefonici più amati per quanto riguarda la telefonia mobile. Tuttavia negli ultimi tempi sta conquistando gli utenti anche nel settore dell’Internet fisso. Il motivo per cui Iliad va così forte anche per la linea fissa è la sua proposta di una fibra ottica FTTH che sia veloce e stabile allo stesso tempo.

L’offerta di Iliad per la fibra è pensata per tutti gli utenti che siano in cerca di alte prestazioni, ma anche di un prezzo chiaro e soprattutto di zero vincoli nascosti. La linea fissa di Iliad è perfetta per le famiglie, ma anche per i professionisti e gli appassionati di gaming e di streaming.

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Iliad conquista gli utenti, anche con la sua linea fissa

La fibra di Iliad arriva direttamente all’interno delle abitazioni degli utenti, grazie alla tecnologia FTTH, tra le più avanzate in circolazione. Con quest’ultima si garantiscono prestazioni davvero incredibili. Per la connessione di casa Iliad mette a disposizione degli utenti ben due promozioni incredibili.

La più economica si chiama Iliadbox, che include nell’offerta il moderno modem Wi-Fi 7. Oltre a ciò, sono disponibili minuti limitati in Italia e verso tantissimi numeri fissi internazionali e numeri mobili in Stati Uniti e Canada. La promozione è disponibile a 22,99 € al mese per sempre per gli utenti mobile Iliad con un’offerta di 9,99 € o 11,99 € al mese e con il pagamento automatico.

Per avere una promozione più completa, invece, si deve scegliere Iliadbox Super. Con quest’ultima si hanno a disposizione sempre il modem Wi-Fi sette, minuti illimitati in Italia verso tantissimi numeri fissi internazionali e i numeri mobili in Stati Uniti e Canada. In più si hanno a disposizione una saponetta Wi-Fi con Sim dati, l’antivirus e due Wi-Fi extender. Questa tariffa è disponibile a soli 29,99 € al mese per sempre per gli utenti mobile Iliad con un’offerta a 9,99 € o a 11,99 € al mese e con pagamento automatico.