Iliad, cambio offerta gratis: ecco le 5 offerte fino a 350 GIGA al mese

I clienti Iliad possono effettuare il cambio offerta gratuitamente, purché rispettino alcune condizioni relative al prezzo mensile e al numero di giga inclusi. Le opzioni attualmente disponibili in upgrade sono cinque, tutte con minuti e SMS illimitati (tranne la versione solo dati), e differenziate per volume di traffico e canone mensile:

Giga 150 – 7,99 euro/mese : 150 giga in 4G/4G+ e 11 giga in roaming UE. Attivabile solo da chi ha un’offerta inferiore a 7,99 euro con meno di 150 giga;

Giga 180 – 8,99 euro/mese : 180 giga in 4G/4G+ e 12 giga in roaming UE. Attivabile da chi ha una tariffa uguale o inferiore a 8,99 euro con meno di 180 giga;

Giga 200 – 9,99 euro/mese : 200 giga in 5G con supporto VoLTE , 13 giga in roaming UE. Disponibile per chi ha una vecchia offerta da massimo 9,99 euro con meno giga;

Giga 250 – 11,99 euro/mese : 250 giga in 5G, VoLTE e 16 giga in roaming UE. Accessibile solo da offerte con prezzo inferiore e meno di 250 giga ;

Dati 350 – 14,99 euro/mese: 350 giga in 4G+, senza minuti né SMS (a consumo), 19 giga in roaming UE. È l’unica a non permettere ulteriori upgrade.

Fibra scontata, eSIM e roaming incluso

Le offerte da almeno 9,99 euro al mese permettono l’accesso a sconti sulla fibra Iliad:

Iliadbox Wi-Fi 7 a 21,99 euro (anziché 25,99);

Iliadbox Super a 29,99 euro (invece di 34,99).

Il passaggio da SIM fisica a eSIM è incluso solo per le offerte da 9,99 euro in su; per tutte le altre, il costo è di 9,99 euro una tantum. Inoltre, da aprile 2025, il VoLTE è in fase di test anche su piani inferiori a 9,99 euro.

Iliad offre il cambio gratis, si aggiornano le condizioni

Il cambio offerta Iliad è sempre gratuito, pure per gli utenti che hanno in quel momento il credito non sufficiente. Il cambio verrà reso ufficiale dal prossimo rinnovo mensile. Chiaramente non c’è modo di tornare indietro come indica il contratto.

Ogni piano prevede minuti illimitati verso USA, Canada e diversi Paesi europei ed extraeuropei. In Roaming UE e Regno Unito, sono inclusi minuti e SMS illimitati e un bundle dati separato. Superata la soglia mensile, il costo è pari a 0,1586 centesimi per MB.