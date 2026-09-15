Il Signore degli Anelli: Aragorn doveva sposare Éowyn

Il destino di Aragorn ne Il Signore degli Anelli avrebbe potuto prendere una piega completamente diversa, e non di poco: nelle prime bozze JRR Tolkien aveva immaginato per il futuro Re di Gondor un matrimonio con Éowyn, non con Arwen. Una scelta che avrebbe cambiato il peso emotivo dell’intera saga, e che per fortuna l’autore decise di rivedere strada facendo.

Chi ha letto il romanzo saltando le appendici probabilmente si è chiesto come mai Peter Jackson abbia dato tanto spazio alla storia d’amore tra Aragorn e Arwen. La spiegazione sta tutta nella struttura scelta da Tolkien: il racconto è filtrato dallo sguardo degli hobbit, e dentro quel punto di vista non c’era davvero modo di far entrare l’amore impossibile tra un uomo e un’elfa, una relazione che si conclude con lei che rinuncia alla propria immortalità pur di restargli accanto. Relegata alle appendici, sì, ma per l’autore quella vicenda restava essenziale.

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Un’appendice scritta di corsa, eppure quasi perfetta

Si sa che Tolkien mise giù quel testo a velocità sostenuta, eppure la versione pubblicata non si discosta quasi in nulla dal manoscritto originale. Dentro ci sono il primo incontro, l’amore che nasce, le nozze e infine la morte. I numeri raccontano più di tante pagine: lei aveva 2778 anni, lui appena 88. E fu l’elfa a scegliere di porre fine alla propria immortalità per poter stare con lui.

È un dettaglio che spiega anche la fedeltà quasi devota con cui Peter Jackson ha trattato quella linea narrativa nella trilogia cinematografica. Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, uscito il 21 dicembre 2001, dura due ore e cinquantotto minuti e schiera Elijah Wood, Sean Astin e Ian McKellen. Un film che sui portali di settore raccoglie voti altissimi sia dalla critica sia dal pubblico, con medie intorno al 4,6 su 5.

Quando Tolkien pensava a Éowyn come sposa di Aragorn

Nelle prime stesure, però, la direzione era un’altra. Tolkien riteneva che Éowyn e Aragorn dovessero finire insieme, e la ragione era tutt’altro che sentimentale: si trattava di cementare un’alleanza tra Rohan e Gondor. In uno di quei frammenti, poi pubblicato da Christopher Tolkien, si legge una frase secca, quasi da appunto di lavoro: “Aragorn sposa Eowyn, sorella di Eomer (che diventa Signore di Rohan) e diventa Re di Gondor”.

Insomma, chi guardando i film ha provato un moto di simpatia per quella coppia mancata può consolarsi. Ci aveva pensato anche l’autore, in prima persona. Anzi, andò oltre: in quelle stesse note scrisse che, dopo la morte di Éowyn, Aragorn non si sarebbe mai risposato. Arwen arrivò molto più tardi nel processo creativo. E quando arrivò, tutto si incastrò con una naturalezza che le versioni precedenti non avevano mai raggiunto. La storia scorreva, il legame tra i due personaggi assumeva un senso diverso, più profondo, e il sacrificio dell’elfa diventava il contrappeso perfetto all’ascesa del Re di Gondor.

Perché quella scelta ha retto per decenni

Il risultato è una delle storie d’amore più citate della narrativa fantastica del Novecento, nonostante viva quasi interamente ai margini del racconto principale. Un paradosso curioso: un amore che il lettore distratto rischia di non incontrare mai, eppure capace di reggere il peso simbolico di un’intera saga. Jackson, davanti a un materiale del genere, non aveva molte alternative se non portarlo sullo schermo nel modo più fedele possibile. E la scelta di Tolkien di accantonare l’alleanza politica tra Rohan e Gondor in favore del legame tra Aragorn e Arwen resta una delle revisioni più significative nella lunga gestazione del libro.