I Pixel 10 colpiti da un bug Wi-Fi dopo l’arrivo di Quick Share compatibile con AirDrop

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La scorsa settimana Google aveva fatto parlare di sé con una delle mosse più attese nel mondo Android: la compatibilità tra Quick Share e AirDrop, una svolta che permette finalmente di scambiare file in modo diretto tra smartphone Android e dispositivi Apple. Un passo avanti sul fronte dell’interoperabilità, accolto con entusiasmo dagli utenti Pixel 10, primi a ricevere l’aggiornamento. Ma, come spesso accade, alle novità si accompagna anche qualche intoppo: in queste ore diversi possessori di Pixel 10 stanno segnalando un bug legato alla connessione Wi-Fi proprio dopo l’arrivo dell’estensione che abilita la funzione.

Quick Share causa la disconnessione dal Wi-Fi

Il problema, stando alle testimonianze raccolte online e sui forum ufficiali di Google, si manifesta non appena si accede alla sezione “Invia” di Quick Share. In quella fase, il dispositivo si disconnette temporaneamente dalla rete Wi-Fi, passando alla connessione dati mobile (5G o 4G) anche se non è in corso alcun trasferimento.

Il comportamento potrebbe sembrare normale in alcune circostanze: il trasferimento di file tra dispositivi tramite Quick Share si basa infatti su una connessione Wi-Fi Direct, che stabilisce un collegamento punto-punto tra i due terminali. In questi casi, la disconnessione momentanea dalla rete domestica è prevista dal protocollo. Tuttavia, ciò che ha sorpreso molti utenti è che la perdita del segnale Wi-Fi avvenga anche quando non è attivo alcun trasferimento, semplicemente aprendo il pannello di condivisione.

Durante i test, anche in fase di ricezione di un file da un iPhone, la connessione al router domestico risultava interrotta, con l’icona del 5G a sostituire quella del Wi-Fi nella barra di stato. Il bug si presenta quindi in modo costante e riproducibile, suggerendo un conflitto interno tra il modulo di rete e la nuova estensione Quick Share.

Google ancora in silenzio, gli utenti si arrangiano

Al momento, Google non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sul problema. Né la sezione dedicata ai dispositivi Pixel sul portale di supporto né i canali social dell’azienda riportano note tecniche o workaround temporanei. Tuttavia, nell’Issue Tracker ufficiale, il bug è già stato segnalato da numerosi utenti, con discussioni attive che raccolgono decine di commenti e conferme.