Hyundai i30 N: potrebbe tornare con un motore ibrido

A quanto pare la nota società automobilistica si sta preparando ad un grande ritorno che andrà a colmare un vuoto lasciato tale per troppo tempo, sembra infatti che Hyundai stia lavorando al ritorno di un modello molto amato, parliamo della i30 N, una particolare vettura dalle caratteristiche sportive ma dal design tutto sommato compatto e da città, nello specifico la vettura era disponibile in passato, parliamo addirittura del 2014, con un motore turbo benzina 4 cilindri di 2 litri da 280 CV, il quale la rendeva decisamente divertente da guidare dal momento che il peso contenuto insieme all’importante potenza garantivano una reattività decisamente importante.

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Un possibile ritorno

Attualmente la gamma è composta soltanto dalle due vetture Ioniq 5 N e dalla Ioniq 6 N, recenti voci di corridoio però annunciano che la società si è messa al lavoro per quanto riguarda il ritorno della i30 N, la quale dovrebbe godere di un motore a combustione interna basato sulla tecnologia ibrida, le voci di corridoio da questo punto di vista sono variegate dal momento che c’è chi dice di un possibile miglioramento di un motore ibrido già presente tra le fila della società e c’è chi invece annuncia l’arrivo di un modello di motore completamente nuovo, sicuramente quest’ultimo sarà ibrido dal momento che la società deve rispettare le sempre più stringenti normative per quanto riguarda le emissioni, bisognerà solo capire la sua struttura.

Hyundai non si è espressa in modo diretto in merito a queste voci di corridoio, ma ha sottolineato l’impegno della società a garantire modelli sempre nuovi e aggiornati con tutte le tecnologie del caso, sottolineando che la gamma N è ovviamente tra le prese in considerazione per quanto riguarda l’introduzione di nuovi design, nuove tecnologie e nuovi motori ibridi, in parole povere quest’ultima riceverà qualcosa di nuovo ma l’azienda non ha voluto sbilanciarsi in merito alla questione i30 N.