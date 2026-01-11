Hypercar e Rust: Pagani sperimenta sistemi avanzati al CES 2026

Quando si parla di Pagani è facile pensare subito a oggetti quasi mitologici, auto che sembrano nate più per essere contemplate che guidate. E invece, al CES 2026, l’azienda modenese ha ricordato a tutti che dietro quelle forme scolpite c’è un lavoro tecnologico che guarda molto più avanti di quanto si possa immaginare. Sul palco di Las Vegas non è arrivata una nuova hypercar da copertina, ma qualcosa di forse ancora più interessante: i risultati di una ricerca sviluppata insieme a STMicroelectronics e osdyne, usando la Pagani Utopia come banco di prova per l’auto del prossimo decennio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Pagani Utopia diventa laboratorio tecnologico per auto del prossimo decennio

La Utopia in questione, vale la pena chiarirlo, non è un nuovo modello né un concept futuristico. È la stessa vettura che nel 2022 aveva segnato il debutto mondiale dell’auto, oggi diventata quasi un pezzo da museo. Eppure continua a vivere una seconda vita, molto più nascosta ma decisiva, come laboratorio viaggiante su cui Pagani sta sperimentando soluzioni elettroniche che non vedremo a breve sulle auto dei clienti. Insieme a una flotta di vetture dedicate ai test, questa Utopia sta aiutando a ripensare da zero l’architettura elettronica di un’auto ad altissime prestazioni.

Il cuore del progetto è una nuova gestione centralizzata dei sistemi, resa possibile dall’hardware di STMicroelectronics e da una piattaforma software basata sul linguaggio Rust sviluppata da osdyne. Tradotto in termini meno tecnici, significa diagnosi remote più evolute, aggiornamenti OTA realmente integrati, maggiore attenzione alla cybersecurity e, soprattutto, una drastica semplificazione del cablaggio. Meno fili, meno complessità inutile, meno peso. Un lavoro che va nella direzione opposta rispetto all’idea di auto sempre più complicate e stratificate, e che punta invece a togliere per lasciare spazio a ciò che conta davvero: l’esperienza di guida.

In questo equilibrio tra tecnologia invisibile ed emozione pura non poteva mancare il tocco artigianale. Anche il prototipo utilizzato per la ricerca indossa un abito in carbonio realizzato a mano nell’Atelier di San Cesario sul Panaro, un dettaglio che racconta bene la filosofia Pagani. Da una parte la potenza di calcolo, dall’altra la manualità estrema, senza che una schiacci l’altra. È una convivenza che sembra quasi controintuitiva, ma che da anni rappresenta la firma del marchio.

Tecnologia invisibile e artigianato: l’innovazione nascosta della Utopia

L’aspetto forse più interessante è che questa architettura, nata e validata su una hypercar, non è pensata per restare confinata al mondo dell’auto di lusso. La combinazione di hardware ST e software in Rust offre livelli di robustezza e sicurezza che la rendono adatta a moltissimi altri settori, dall’industria medicale alla robotica avanzata, fino all’aerospazio e agli elettrodomestici. In questo senso Pagani si propone non solo come costruttore di auto da sogno, ma come pioniere tecnologico capace di contribuire alla definizione di nuovi standard.

Alla base di tutto c’è una visione condivisa con i partner: la tecnologia deve servire l’essere umano, non sovrastarlo. Per Pagani significa proteggere la purezza emotiva delle hypercar grazie a sistemi software affidabili ma discreti. Per STMicroelectronics vuol dire dimostrare che l’hardware di alto livello esprime il meglio solo se supportato da strumenti software adeguati. Per osdyne, infine, è l’occasione di portare nel mondo embedded un approccio ispirato alle grandi piattaforme software consumer. Il risultato è un’idea di auto che non urla la propria intelligenza, ma la usa per diventare, semplicemente, migliore.