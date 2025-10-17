Capricorn 01 Zagato: l’hypercar analogica da 3 milioni di euro

Capricorn 01 Zagato nasce come hypercar a motore centrale, interamente costruita a mano. L’azienda tedesca vuole offrire una guida autentica, lontana dalla crescente presenza di computer sulle quattro ruote. Il design è firmato da Zagato, con linee senza tempo studiate per durare. Gli interni richiamano le sportive storiche: strumenti analogici circolari dominano il cruscotto e il contagiri occupa uno spazio centrale. Lo stile mira a trasmettere emozione pura. È possibile percepire ogni curva, ogni spostamento della vettura. La carrozzeria e il monoscocca sono realizzati in carbonio, materiale che consente di contenere il peso a meno di 1.200 kg. Questo si traduce in agilità e precisione in curva. L’assetto, con ammortizzatori Bilstein, e l’aerodinamica curata nei minimi dettagli permettono performance da vera sportiva.

Prestazioni e meccanica

Il motore? Qui parliamo di un V8 5,2 litri eroga 900 CV e 1.000 Nm di coppia. Questo è poi abbinato ad un cambio manuale CIMA a 5 rapporti. La velocità massima? Raggiunge 360 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. I freni carboceramici Brembo garantiscono inoltre arresti decisi e precisi, mentre i cerchi da 21 pollici in alluminio o carbonio completano il tutto. Lo sterzo della Capricorn 01 Zagato integra un servosterzo elettrico che si disattiva ad alte velocità per un feedback diretto, restituendo la sensazione di controllo totale. Ogni curva diventa un’esperienza intensa, dove precisione e divertimento si incontrano.

Esclusività e identità dell’hypercar Zagato

La produzione sarà limitata a 19 esemplari, con un prezzo di 2,95 milioni di euro, tasse escluse. Capricorn 01 Zagato non è solo potenza, ma un oggetto da collezione che sfida il tempo. Norihiko Harada, responsabile del design di Zagato, sottolinea come l’auto voglia durare nel tempo, mantenendo fascino ed eleganza. L’esperienza “analogica” si percepisce ad ogni dettaglio: dall’assetto alla strumentazione, dalla risposta dello sterzo al rumore del motore. Guidare questa hypercar significa tornare a emozionarsi, respirando adrenalina pura. Quale sportiva moderna riesce a unire tecnologia e cuore in maniera così intensa? Capricorn 01 Zagato sembra suggerire che la passione per la guida autentica non passerà mai.