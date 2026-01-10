Hub, sensori e smart lock: la strategia Aqara al CES 2026

Al CES 2026 Aqara ha scelto un approccio molto concreto per raccontare la propria idea di smart space, lontano dalle solite promesse astratte sull’automazione totale. Girando nello stand al Venetian Expo, il messaggio che passava era piuttosto chiaro: rendere case, uffici e spazi pubblici più intelligenti significa prima di tutto farli “capire” cosa sta succedendo al loro interno e reagire di conseguenza, senza che l’utente debba intervenire ogni volta. È una visione che mette insieme sicurezza, comfort ed efficienza energetica, ma soprattutto punta a un’integrazione reale tra dispositivi diversi, non a un insieme di prodotti isolati.

Aqara al CES 2026 punta su smart space concreti e standard Matter

I nuovi hub mostrati in fiera sono il cuore di questo ecosistema. Il Thermostat Hub W200, ad esempio, va ben oltre il concetto classico di termostato da parete. Oltre a gestire il clima, diventa una sorta di pannello di controllo centrale, capace di dialogare con sensori, serrature e videocitofoni. L’idea è quella di avere un unico punto da cui passano informazioni diverse, come la presenza delle persone in casa o i dati sui consumi energetici, sfruttando anche l’integrazione con l’ecosistema Apple. In pratica, il riscaldamento o il raffrescamento non reagiscono solo a una temperatura impostata, ma a quello che succede davvero negli ambienti.

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Accanto a lui c’è il Camera Hub G350, che segna un passaggio importante per Aqara perché è la prima videocamera dell’azienda certificata Matter. Anche qui l’approccio è molto pragmatico: doppia lente per avere una visione più ampia e dettagliata e, soprattutto, elaborazione locale di molte funzioni chiave. Il riconoscimento di persone, animali o suoni avviene direttamente sul dispositivo, riducendo la dipendenza dal cloud e rendendo le reazioni più rapide. È una scelta che va nella direzione di una maggiore attenzione alla privacy e all’affidabilità, due temi sempre più centrali quando si parla di smart home.

Il discorso si allarga poi ai sensori, che sono forse gli elementi meno appariscenti ma più interessanti dell’intera proposta. Il nuovo Spatial Multi-Sensor FP400, basato su radar mmWave, è in grado di rilevare più persone nello stesso ambiente, capirne la posizione e interpretare alcuni movimenti. Questo apre la porta a automazioni molto più raffinate, ma anche a utilizzi in ambito professionale, come l’analisi dei flussi in negozi o uffici. Più semplice, ma non meno utile, il Multi-State Sensor P100, pensato per rilevare vibrazioni e urti, ideale per tenere sotto controllo porte, finestre o oggetti delicati.

Aqara ripensa la smart home in chiave più pratica

Sul fronte degli accessi, la Smart Lock U400 introduce la tecnologia UWB, che consente lo sblocco automatico semplicemente avvicinandosi alla porta con uno smartphone o uno smartwatch compatibile. Anche qui si percepisce la volontà di guardare avanti, puntando su standard che dovrebbero garantire compatibilità e durata nel tempo.

A chiudere il cerchio c’è Aqara Builder, la piattaforma software pensata per rendere tutto questo gestibile senza impazzire. Che si tratti di una casa singola o di più edifici distribuiti, l’obiettivo è semplificare configurazione, manutenzione e supporto remoto. In definitiva, Aqara sembra voler spostare l’attenzione dalla singola “smart feature” a un sistema che funziona davvero, in modo coerente e quasi invisibile nella vita di tutti i giorni.