I corvi sono in grado di prendere decisioni visive a una velocità doppia rispetto a quella degli esseri umani e delle scimmie. A dimostrarlo è una nuova ricerca dell’Università di Tubinga, che ha messo alla prova due cornacchie nere con un compito semplice solo in apparenza, cioè capire in quale direzione si spostava un insieme di puntini sullo schermo.

In media agli uccelli bastavano appena 235 millisecondi per riconoscere il verso del movimento e comunicare la propria scelta. E la rapidità non andava affatto a scapito dell’accuratezza. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, porta la firma di Philipp Schmidbauer e del professor Andreas Nieder dell’Istituto di Neurobiologia dell’ateneo tedesco. Il lavoro mostra come queste risposte fulminee siano accompagnate da un’attività altrettanto sorprendente all’interno delle cellule cerebrali, offrendo uno sguardo nuovo sul modo in cui il cervello degli uccelli elabora le informazioni.

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Un test sullo schermo tattile e risposte quasi perfette

Per misurare le capacità decisionali dei corvi i ricercatori hanno proposto loro una serie di puntini in movimento su un touchscreen. Le cornacchie dovevano stabilire se la maggior parte dei punti andava verso sinistra o verso destra e poi indicare la risposta beccando un bersaglio collocato sul lato corrispondente dello schermo. I volatili se la sono cavata in modo notevole anche quando la direzione era difficile da cogliere.

«Anche quando gli schemi di movimento erano difficili da riconoscere, le decisioni dei corvi restavano comunque migliori di una scelta casuale» spiega Schmidbauer, «e con segnali chiari hanno raggiunto una precisione vicina al 100%». Gli animali riuscivano quindi a valutare un’informazione visiva e a scegliere correttamente in una frazione di secondo. Per capire come il loro cervello riuscisse in un’impresa simile il gruppo di ricerca ha osservato l’attività dei singoli neuroni mentre gli uccelli svolgevano il compito.

Il cervello dei corvi si mette in moto dopo appena 70 millisecondi

Le registrazioni si sono concentrate su un’area del cervello aviario chiamata nidopallium caudolaterale. Questa regione ha un ruolo importante nell’elaborazione delle informazioni e nei processi decisionali, un po’ come accade alla corteccia prefrontale negli esseri umani.

I dati hanno rivelato che il cervello delle cornacchie cominciava a distinguere tra le due direzioni possibili quasi subito. Dopo soli 70 millisecondi dalla comparsa dei puntini, i neuroni legati alle diverse scelte mostravano già schemi di attività ben distinti. Segnali che emergevano molto prima che l’uccello rispondesse fisicamente. Mentre gli animali osservavano i punti in movimento, l’attività neurale cresceva in modo costante fino a raggiungere una soglia associata alla decisione. E quella stessa attività rifletteva sia quanto i puntini indicassero chiaramente una direzione sia quale direzione l’uccello avrebbe poi selezionato.

Cervelli organizzati in modo diverso, meccanismi simili

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la somiglianza con i primati. I corvi sembrano infatti decidere attraverso processi neurali paragonabili a quelli degli esseri umani e di altre scimmie, nonostante la struttura del loro cervello sia molto diversa. «Questi risultati mostrano che la dinamica neuronale nel cervello degli uccelli è coerente con i modelli consolidati del processo decisionale negli esseri umani e nei primati non umani» afferma Nieder.

A differenza dei mammiferi, gli uccelli non possiedono una corteccia cerebrale organizzata in strati. Eppure il loro cervello pare seguire gli stessi principi di fondo quando si tratta di valutare gli indizi e arrivare a una scelta. In questo compito visivo, però, le cornacchie hanno completato l’intero processo con una rapidità doppia rispetto ai primati.

Secondo i ricercatori una velocità così eccezionale potrebbe dipendere dalle pressioni a cui gli uccelli sono stati sottoposti nel corso dell’evoluzione. Interpretare in fretta ciò che si vede e reagire con movimenti precisi conta parecchio per animali che volano e usano il becco per interagire con l’ambiente. «Gli uccelli si affidano alla vista per eseguire manovre rapide e precise durante il volo e per guidare il becco verso gli oggetti quando cercano cibo» spiega Nieder.

I meccanismi biologici che regalano ai corvi questo vantaggio in termini di velocità restano comunque sconosciuti. Serviranno ulteriori studi per capire come un cervello strutturato in modo così diverso riesca a prendere decisioni visive comparabili a quelle di esseri umani e scimmie, ma molto più in fretta.

Fonte: TecnoAndroid