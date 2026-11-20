Un nuovo videogioco di Blade Runner potrebbe essere nei piani, almeno stando alle parole di Andrew Kosove e Broderick Johnson, i produttori di Blade Runner 2099. Secondo i due, l’idea di un progetto di grandi dimensioni legato alla celebre saga fantascientifica esiste già, anche se l’attesa per vederlo realizzato rischia di essere decisamente lunga.

In una recente intervista Kosove e Johnson hanno parlato della nuova serie TV dedicata al franchise e hanno accennato anche all’adattamento videoludico, spiegando che un’operazione del genere richiederebbe una produzione di altissimo profilo. Tutto sembra ancora fermo alla fase di pianificazione, quindi se il progetto dovesse davvero prendere forma servirebbe parecchio tempo. Però l’idea, almeno quella, c’è.

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Un progetto ancora in fase embrionale

Per ora i due produttori non hanno voluto aggiungere altro. Si sono limitati a confermare che un concept per un nuovo gioco di Blade Runner è già stato elaborato e che, con buona probabilità, esiste anche una prima bozza della produzione. Il riferimento alle risorse e al budget necessari lascia intuire che sia stato messo a punto un pitch piuttosto preciso, e a questo punto non si può escludere che alcune fasi preliminari siano già partite.

Detto questo, è ancora presto per sbilanciarsi. Con ogni probabilità il progetto potrebbe concretizzarsi soltanto più avanti, anche a una certa distanza dal debutto della serie su Prime Video.

Non sarebbe comunque la prima volta che l’universo di Blade Runner approda nel mondo dei videogiochi. Molti ricorderanno la storica avventura grafica firmata da Westwood Studios nel 1997, pubblicata da Virgin Interactive e pensata come una vera e propria storia alternativa rispetto al film. Quel titolo è tornato nel 2022 con una Enhanced Edition ricca di modifiche, che a dire il vero non hanno convinto del tutto né la critica né il pubblico, rimasti in buona parte affezionati all’originale.

Nel 2023 era poi arrivato l’annuncio di Blade Runner 2033: Labyrinth da parte di Annapurna Interactive. Del progetto però si sono perse le tracce negli ultimi anni e il gioco sembra essere sparito anche dal catalogo di Steam, un segnale che fa pensare a una cancellazione, nonostante la pagina informativa sia ancora attiva.

Blade Runner 2099 sbarca su Prime Video

Nel frattempo manca davvero poco all’arrivo di Blade Runner 2099 su Prime Video, con l’uscita fissata per il 25 novembre. Prodotta da Ridley Scott, la serie non dovrebbe essere direttamente collegata né a Blade Runner 2049 né al primo film.

Lo scenario è quello di un mondo in cui umani e replicanti si sono già affrontati in un conflitto su vasta scala. A spuntarla sono stati proprio i replicanti, che ora dominano la società e hanno relegato gli esseri umani al rango di cittadini di seconda classe. C’è però un problema che non sono ancora riusciti a risolvere, ed è il più grande di tutti: la breve durata della loro vita. Un aspetto centrale nel racconto, perché i replicanti cercano di dare un senso alla propria esistenza pur dovendo fare i conti con un tempo così limitato.

Dentro questo contesto si muove la storia di Olwen, interpretata da Michelle Yeoh, una replicante che lavora come Blade Runner ed è ormai vicina alla fine del suo ciclo vitale. Nella sua ultima settimana di vita si ritrova affiancata dalla partner Cora, con il volto di Hunter Schafer, una sopravvissuta umana che finge di essere una replicante e che opera anche lei come Blade Runner, cercando di tenere nascosta la sua vera natura.

Fonte: TecnoAndroid