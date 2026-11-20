La corsa ai data center per l’intelligenza artificiale sta mettendo sotto pressione le reti elettriche di mezzo mondo, e i numeri descrivono una crescita che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata difficile da immaginare. Secondo il World Energy Outlook 2026 dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA), la domanda di energia di queste strutture è destinata a raddoppiare entro il 2030, spinta da investimenti nell’ordine di circa 3.500 miliardi di euro. In diverse regioni i progetti in cantiere richiederebbero più elettricità di quanta i sistemi locali riescano oggi a garantire nei momenti di picco.

Al momento nel mondo la capacità complessiva di tutti i tipi di data center si aggira sui 120 GW. Entro la fine del decennio se ne aggiungeranno altrettanti, e il 75% di questa nuova potenza sarà dedicato all’IA. Poi c’è il capitolo delle cosiddette fabbriche di IA: l’agenzia ne monitora 93 di grandi dimensioni, in costruzione o in fase di ampliamento, osservandole tramite immagini satellitari. In appena due anni la loro capacità è passata da meno di 2 GW a 17 GW e, una volta completate, dovrebbero arrivare a 50 GW complessivi. Tradotto in termini più concreti, è come se alla domanda elettrica globale si sommasse un’altra Gran Bretagna.

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Data center IA: bollette più care? Il legame non è così scontato

Proprio questo appetito energetico alimenta l’opposizione di molte comunità locali, dove i residenti accusano i nuovi impianti di far lievitare le bollette. L’IEA però invita alla cautela, perché la sua analisi non mostra ancora una relazione chiara tra l’espansione dei data center e l’aumento dei prezzi dell’elettricità. Molto dipende da come il nuovo consumatore si inserisce nella rete elettrica. Se una struttura sfrutta capacità già disponibile e paga la propria quota dei costi, il risultato potrebbe addirittura essere un conto più leggero per tutti gli utenti. Lo scenario cambia quando il gestore della rete è costretto a potenziare l’infrastruttura per accogliere un cliente così ingombrante. Se quei costi vengono poi distribuiti su tutti, le bollette mensili rischiano di salire.

Emissioni in crescita e una rete che non tiene il passo

C’è poi la questione delle emissioni. Sulla carta le rinnovabili dominano i contratti di acquisto di energia dei data center, con una quota vicina al 50%. Nella produzione effettiva, però, carbone e gas naturale coprono circa il 60%. Il motivo con ogni probabilità è l’affidabilità, perché le fonti fossili entrano in gioco quando quelle pulite non riescono a fornire tutta la potenza necessaria. Alcuni progetti hanno scelto di produrre l’elettricità in proprio, come Colossus 2 di Elon Musk a Southaven, nel Mississippi, e negli Stati Uniti risultano circa 180 GW pianificati o in costruzione. Così, nonostante l’avanzata delle rinnovabili, le emissioni dei data center legate a carbone e gas dovrebbero crescere del 70% entro il 2030.

Sul piano economico le cifre diventano ancora più vertiginose. Gli investimenti nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale dovrebbero toccare circa 28.000 miliardi di euro entro il 2050, una spesa superiore a quella sostenuta per ferrovie, elettrificazione e internet messe insieme. Eppure, secondo l’agenzia, il vero collo di bottiglia resta la rete. Un impianto rinnovabile richiede da uno a cinque anni per essere completato, più o meno lo stesso tempo necessario a certi maxi progetti di data center quando non incappano in lunghe moratorie. Le opere di trasmissione invece possono richiedere da tre a cinque volte di più. È probabilmente uno dei motivi per cui alcuni grandi operatori del settore, i cosiddetti hyperscaler, stanno installando nei propri siti turbine derivate dai motori a reazione, anche se pure queste soffrono di carenze, soprattutto per quanto riguarda le pale.

Fonte: TecnoAndroid