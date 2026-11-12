ByteDance prepara un agente AI per sfidare Muse di Meta

ByteDance starebbe lavorando a un proprio agente AI con un obiettivo piuttosto chiaro: mettersi in concorrenza diretta con Muse, l’assistente intelligente sviluppato da Meta. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la società cinese nota in tutto il mondo per TikTok avrebbe ormai pronto il suo nuovo strumento e la presentazione ufficiale potrebbe arrivare nel giro delle prossime settimane. Non si parla quindi di un progetto lontano nel tempo ma di qualcosa che, almeno sulla carta, sembra già in una fase piuttosto avanzata.

Sui dettagli però il quadro è ancora molto vago. Non si conosce il nome che verrà dato all’assistente AI di ByteDance e nemmeno il suo funzionamento concreto. L’unica indicazione disponibile è che dovrebbe ricoprire un ruolo simile a quello di Muse, quindi un aiutante digitale personale in grado di affiancare gli utenti in diverse attività. Un paragone che dice molto sulle ambizioni del gruppo cinese, perché il modello di riferimento scelto non è certo un prodotto di secondo piano.

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Il successo di Muse e la sfida lanciata da ByteDance

Per capire la portata della mossa basta guardare i numeri di Muse. L’agente di Meta ha già superato i 10 milioni di utenti e Mark Zuckerberg ha dichiarato di aspettarsi che possa generare per ciascun utente un ricavo superiore a quello dell’attuale “famiglia” di app dell’azienda. Una previsione decisamente ambiziosa, che mostra quanto la società di Menlo Park punti su questo tipo di tecnologia come nuova fonte di guadagno.

Non solo. Muse dovrebbe avere un peso rilevante anche negli occhiali smart di Meta, dove l’intelligenza artificiale è destinata a diventare il cuore dell’esperienza. L’azienda ha inoltre già mostrato in anteprima un accessorio dedicato, una sorta di “charm” autonomo pensato proprio per l’assistente. Su questo fronte ByteDance per ora non ha lasciato trapelare nulla e non è chiaro se anche il suo agente finirà prima o poi dentro qualche dispositivo fisico oppure se resterà confinato al software.

Il nuovo assistente rappresenta comunque solo un tassello della strategia più ampia con cui il colosso cinese prova a tenere il passo delle aziende più avanzate nel campo dell’intelligenza artificiale. Una corsa tutt’altro che semplice, e il primo a riconoscerlo è proprio il cofondatore Zhang Yiming. Di recente ha spiegato ai dipendenti che serviranno probabilmente “almeno fino al 2029 o al 2030” perché gli sforzi del gruppo nell’AI riescano a colmare il divario con i concorrenti. Un’ammissione piuttosto franca, che inquadra il progetto come parte di un percorso lungo e non come una scommessa da vincere subito.

Da Seedance alla questione privacy

Finora, nel settore, il nome di ByteDance è stato legato soprattutto a Seedance, il generatore di video basato sull’intelligenza artificiale. All’inizio del 2026 alcune clip realizzate con questo modello sono diventate virali sui social network, raccogliendo un’enorme attenzione. Una popolarità che però ha avuto anche un rovescio della medaglia, perché ha finito per attirare l’interesse legale di diversi studi cinematografici statunitensi.

Con l’eventuale arrivo di un agente personale la società proprietaria di TikTok si troverebbe ad affrontare un tema ancora più delicato. Un lancio del genere solleverebbe con ogni probabilità nuove preoccupazioni sulla privacy e sulla gestione dei dati, oltre che sul livello di accesso che strumenti di questo tipo dovrebbero avere alle informazioni personali degli utenti. Interpellata sulla vicenda, ByteDance non ha fornito una risposta immediata.

Fonte: TecnoAndroid