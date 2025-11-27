HONOR introduce la nuova serie 500 sul mercato cinese

La presentazione ufficiale della serie HONOR 500 segna l’arrivo di due modelli pensati per un pubblico alla ricerca di prestazioni affidabili. Il modello standard e la variante Pro condividono molte caratteristiche, ma mostrano differenze mirate soprattutto nel comparto fotografico. Il display da 6,55 pollici utilizza tecnologia AMOLED e offre una frequenza di aggiornamento da 120 Hz. La luminosità di picco raggiunge valori molto elevati, garantendo una buona leggibilità. Sul modello Pro appare un sensore a ultrasuoni dedicato allo sblocco, assente invece sulla versione base. La fotocamera principale del modello standard adotta un sensore da 200 megapixel con stabilizzazione ottica e apertura luminosa. La versione Pro aggiunge un sensore ultrawide dedicato alle inquadrature più ampie.

Il fronte resta comune, con una fotocamera da 50 megapixel capace di registrare video in 4K. Il cuore dei due smartphone è lo Snapdragon 8S Gen 4, abbinato a tagli di memoria che variano in base alla configurazione. La memoria interna può raggiungere un terabyte, utile per chi necessita di spazio aggiuntivo senza compromessi. La batteria rappresenta uno degli elementi più sorprendenti dell’intera proposta, grazie a una capacità di 8000 mAh che garantisce autonomia superiore alla media.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Specifiche, autonomia e disponibilità dei nuovi HONOR 500

HONOR ha dichiarito che la batteria permette telefonate molto prolungate e un’intera settimana di utilizzo leggero. Lo spessore contenuto rende il risultato ancora più notevole. La ricarica rapida arriva a 80 watt, mentre quella wireless raggiunge una potenza massima di 50 watt. Entrambi i modelli si rivolgono a utenti che cercano un dispositivo completo, capace di sostenere lunghe sessioni di gioco o giornate ricche di attività. Le colorazioni disponibili comprendono tonalità sobrie e altre più vivaci, tutte condivise tra le due versioni. I prezzi variano in base alla memoria scelta e collocano i dispositivi nel segmento medio del mercato cinese. La disponibilità è fissata per fine novembre, con vendite inizialmente dedicate al territorio nazionale.

Non ci sono informazioni precise sull’eventuale arrivo in Europa. HONOR non ha ancora confermato tempi o modalità di distribuzione per i mercati occidentali. Servirà quindi attendere comunicazioni ufficiali, che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. La serie sembra comunque pensata per competere con altri modelli recenti, puntando su autonomia, fotocamere avanzate e prestazioni solide.