Honor 500 e Honor 500 Pro, trapelano le specifiche complete

In queste ultime ore è arrivata la conferma ufficiale. L’azienda tech Honor annuncera i suoi nuovi smartphone Honor 500 e Honor 500 Pro fra pochissimi giorni, ovvero durante un evento che si terrà il prossimo 24 novembre 2025. Nonostante manchino dunque pochi giorni al loro arrivo, ecco inoltre che il noto leaker del settore Digital Chat Station ha rivelato le specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Honor 500 e Honor 500 Pro stanno arrivando, ecco le loro presunte specifiche tecniche

Il noto leaker del settore Digital Chat Station ha da poco rivelato in rete le presunte specifiche tecniche dei due nuovi smartphone del produttore tech Honor. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo ai nuovi Honor 500 e Honor 500 Pro, che saranno annunciati dall’azienda il prossimo 24 novembre 2025. Vediamo le presunte specifiche.

Honor 500 / Honor 500 Pro – presunte specifiche tecniche

Display con tecnologia OLED LTPS con una diagonale pari a 6.55 pollici con una risoluzione pari a 1264 x 2736 pixel 1.5k con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz

Dual camera posteriore con sensore fotografico principale da 200 MP e sensore ultra grandangolare da 13 MP / Tripla camera posteriore con sensore fotografico principale da 200 MP, sensore ultra grandangolare da 13 MP e sensore Sony IMX856 con teleobiettivo con zoom ottico 3x

Fotocamera anteriore per i selfie da 50 MP

Batteria con una capienza pari a 8000 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W / Batteria con una capienza pari a 8000 mah con supporto alla ricarica rapida da 80W e supporto alla ricarica wireless da 50W

Processore Snapdragon 8s Gen 4 / Processore Snapdragon 8 Elite

Queste sono le presunte specifiche tecniche dei prossimi Honor 500 e Honor 500 Pro secondo quanto riportato dal leaker del settore Digital Chat Station. Come già detto, però, ormai non manca molto al loro arrivo. L’azienda ha infatti confermato da poco che terrà un apposito evento di presentazione durante la giornata del prossimo 24 novembre 2025.