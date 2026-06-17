HONOR 600 Pro MOLLY Edition: lo smartphone da collezione

HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition debutta come nuovo smartphone da collezione nato dall’incontro tra tecnologia mobile e cultura pop. La collaborazione tra HONOR e POP MART porta sul mercato un dispositivo pensato per chi cerca un prodotto capace di unire prestazioni avanzate, estetica ricercata e un’identità immediatamente riconoscibile.

La protagonista dell’edizione speciale è MOLLY, il personaggio creato dall’artista Kenny Wong e diventato uno dei simboli più conosciuti del mondo POP MART. Il carattere distintivo della figura, dai grandi occhi azzurri al caschetto biondo, viene trasferito nel design dello smartphone attraverso elementi personalizzati e un’esperienza dedicata. La collaborazione non cambia la base tecnica della serie HONOR 600 Pro, che mantiene una configurazione da fascia alta con componenti pensati per offrire velocità, autonomia e qualità fotografica.

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Un design esclusivo ispirato a MOLLY

Il tratto principale della nuova versione è l’aspetto estetico completamente personalizzato. HONOR ha realizzato una scocca con richiami retrò e un’incisione dedicata a MOLLY sul retro, trasformando lo smartphone in un oggetto destinato anche ai collezionisti.

L’esperienza parte già dalla confezione, progettata come parte integrante della collaborazione. Il packaging include una custodia a forma di fotocamera, un laccetto personalizzato e materiali da collezione che rendono il dispositivo diverso rispetto alla versione standard. Anche l’interfaccia software segue il tema della collaborazione, con contenuti MOLLY-themed pensati per mantenere coerente l’esperienza tra hardware e sistema operativo.

Hardware flagship e fotocamera da 200 megapixel

Sotto il design speciale si trova una piattaforma tecnica di alto livello. HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition utilizza il processore Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12GB di RAM e 512GB di memoria interna.

Il comparto fotografico punta su una configurazione tripla con sensore principale da 200MP e teleobiettivo periscopico da 50MP con stabilizzazione ottica OIS. Una dotazione pensata per offrire maggiore dettaglio negli scatti e una gestione più precisa delle immagini anche nelle condizioni più difficili.

Il dispositivo arriva con MagicOS 10 basato su Android 16, mantenendo il supporto a 6 anni di aggiornamenti principali e patch di sicurezza. Il display è un pannello AMOLED da 6,57 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, mentre l’alimentazione è affidata a una batteria Si-C da 6.400 mAh compatibile con ricarica rapida cablata da 80W e wireless da 50W.

Prezzo e disponibilità

La nuova HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition è disponibile dal 16 giugno 2026 al prezzo consigliato di 999,90 euro.