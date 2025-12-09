Honeywell Home X8S: ecco il termostato che si collega al videocitofono

L’introduzione del Honeywell Home X8S segna un passo importante nel settore dei dispositivi intelligenti per la gestione climatica e alla supervisione degli ambienti domestici. Resideo Technologies, infatti, propone un termostato che unisce funzioni di controllo termico e strumenti pensati per aumentare la consapevolezza dello stato della casa. Ciò è possibile grazie a un’integrazione diretta con campanelli video compatibili e a un sistema di analisi della qualità dell’aria interna. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento centralizzato per attività legate al comfort e alla sicurezza. Il dispositivo è disponibile in due varianti cromatiche, nera o bianca. La gestione è interamente coordinata tramite l’app First Alert, che consente di modificare le impostazioni, visualizzare i dati ambientali e configurare le funzioni avanzate.

Ecco le caratteristiche del nuovo Honeywell Home X8S

Il supporto alla certificazione Matter colloca il termostato in un contesto di interoperabilità ampia. Gli utenti, infatti, possono integrarlo con ecosistemi come Alexa, Google Assistant e Apple Home. Ciò senza richiedere interventi ulteriori sui sistemi domestici già presenti. Una delle funzioni più distintive dell’X8S è la capacità di mostrare sul display le immagini provenienti dai videocitofoni compatibili, tra cui dispositivi Ring e modelli First Alert. La trasmissione avviene in tempo reale e permette di comunicare direttamente dal pannello montato in casa. Lo schermo touch da 5 pollici offre, inoltre, informazioni aggiuntive, tra cui previsioni meteorologiche a breve termine, orologi digitali, indicatori relativi alla qualità dell’aria e dati sul livello di umidità negli ambienti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il sistema integra una serie di rilevazioni ambientali che include il monitoraggio dei composti organici volatili e una stima dei livelli di anidride carbonica. Tali misurazioni vengono accompagnate da avvisi dedicati al funzionamento dell’impianto HVAC, che il termostato analizza costantemente. Il dispositivo supporta diversi assetti per riscaldamento, raffreddamento, impostazioni automatiche e gestione del riscaldamento di emergenza. Il termostato adotta connettività WiFi 6 nelle bande 2,4 e 5 GHz e integra un sensore radar.

Sul fronte dell’efficienza, Resideo integra funzioni orientate al contenimento dei consumi energetici, come la tecnologia Adaptive Recovery. Quest’ultima interpreta le abitudini dell’utente per anticipare i tempi necessari a raggiungere la temperatura impostata. In combinazione con sensori opzionali Smart Room e con la regolazione automatica quando l’abitazione è vuota, il sistema può contribuire a ridurre i costi annuali di gestione. Il prodotto viene commercializzato negli Stati Uniti al prezzo di 219,99 dollari.