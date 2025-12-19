Hollow Knight: Silksong si espande nel 2026 con un DLC gratuito

Dopo un lancio attesissimo e un successo confermato da milioni di giocatori, Hollow Knight: Silksong è pronto a espandersi ulteriormente. Team Cherry ha fatto un annuncio importante tramite il suo blog ufficiale. Nel corso del 2026 arriverà una nuova espansione gratuita, intitolata Sea of Sorrow. Al momento, non è stata comunicata una finestra di lancio precisa. L’annuncio però è bastato per riaccendere l’entusiasmo della community.

L’espansione introdurrà ambientazioni inedite a tema marino, nuovi boss e strumenti pensati per arricchire e variare il gameplay, offrendo molte ore di gioco senza costi extra. Per accompagnare l’annuncio è stato pubblicato anche un primo teaser, volutamente enigmatico. Non sono state mostrate sequenze di gioco ma fa comunque pensare ad alcune novità sul fronte della colonna sonora, da sempre uno degli elementi più apprezzati della serie. Considerando che Silksong ha superato i 7 milioni di copie vendute, l’espansione si prepara così a diventare uno degli eventi più rilevanti del 2026 per gli appassionati

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Non solo Hollow Knight: Silksong, Team Cherry aggiorna anche il primo capitolo

Le novità annunciate da Team Cherry non riguardano esclusivamente Hollow Knight: Silksong. Anche il primo HollowKnight riceverà importanti aggiornamenti nel 2026, a partire da una Switch 2 Edition gratuita destinata a tutti i possessori del gioco originale. Tale versione includerà miglioramenti tecnici già visti su Silksong per la nuova console Nintendo. Tra cui frame rate più elevato, risoluzione superiore ed effetti grafici aggiuntivi. Gli aggiornamenti non si limiteranno però a Switch 2. Tutte le versioni del gioco beneficeranno di ottimizzazioni delle prestazioni e correzioni di bug anche vecchi. Su PC, gli utenti Steam e GOG possono già testare alcune novità tramite il canale beta. Tra cui il supporto nativo ai formati ultrawide 21:9 e 16:10, migliorando l’esperienza su monitor avanzati e handheld PC come Steam Deck.

Nel complesso, il 2026 si prospetta come un anno chiave per l’intera saga di Hollow Knight, capace di unire nuovi contenuti, aggiornamenti tecnici e un supporto post-lancio raro, rafforzando ulteriormente il legame tra Team Cherry e la sua community.