Silksong: annunciata la data ufficiale di rilascio

Dopo un’attesa che sembrava non finire mai, arriva finalmente la conferma che i fan aspettavano. Hollow Knight: Silksong ha una data d’uscita ufficiale. Il titolo, annunciato per la prima volta nel 2019, ha fatto nuovamente parlare di sé. Il tutto durante l’Opening Night del Gamescom 2025. La sorpresa più grande? L’uscita è ormai dietro l’angolo. Il gioco approderà sugli scaffali digitali e fisici giovedì 4 settembre. Ponendo fine a sei anni di speculazioni e rinvii. Insieme alla data, il pubblico ha potuto ammirare un nuovo trailer di circa due minuti. Il quale ha scatenato l’entusiasmo generale. Le immagini svelano nuove ambientazioni, nemici inediti e sequenze di gioco che lasciano intuire quanto il progetto si sia evoluto.

Finalmente arriva Silksong: ecco i dettagli

Lo stile grafico rimane fedele alle origini, con fondali disegnati a mano che trasmettono la stessa atmosfera cupa e magnetica che aveva conquistato il pubblico nel primo capitolo. Le novità non si limitano all’aspetto visivo. Il gameplay mostra cambiamenti sostanziali. La protagonista, Hornet, si muove con una rapidità e un’agilità superiori rispetto al primo gioco. Salti acrobatici, possibilità di aggrapparsi ai bordi delle piattaforme e un sistema di combattimento più dinamico promettono un’esperienza intensa e fluida.

Un’altra grande innovazione riguarda gli strumenti speciali, che sostituiranno gli incantesimi e consentiranno di personalizzare il proprio approccio ai combattimenti. Anche le meccaniche di guarigione sono state riviste. Sarà possibile recuperare più energia in una sola volta, velocizzando l’azione. E rendendo gli scontri meno discontinui.

Il lancio sarà globale e coinvolgerà svariate piattaforme gaming. Tra cui: PC, PlayStation 4 e 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2. A pochi giorni dal debutto, l’hype raggiunge livelli altissimi e sembra che tale lunga attesa sia finalmente destinata a ricevere la ricompensa che i fan di Hollow Knight speravano da anni. Non resta che attendere l’arrivo ufficiale del nuovo capitolo.