ho. Mobile porta il 5G su tutte le offerte, anche da 6,95 euro

Da oggi, 1° ottobre 2026, il 5G di ho. Mobile arriva su tutte le offerte destinate ai nuovi clienti. Anche le tariffe più economiche, quelle da 6,95 e 8,95 euro al mese, includono ora l’accesso alla rete di quinta generazione, seppure con una velocità limitata a 60 Mbps. Una novità che cambia parecchio l’impostazione del listino, finora diviso in modo netto tra proposte 4G e proposte 5G.

Insieme al nuovo portafoglio tutto in 5G debutta anche una versione rinnovata di ho. 5,95 100GB, che porta con sé un ulteriore profilo con velocità fissata a 30 Mbps. Il marchio, va ricordato, dal 1° gennaio 2026 è gestito direttamente da Fastweb e fa parte della realtà Fastweb + Vodafone, quindi del Gruppo Swisscom. Nato il 22 giugno 2018, l’operatore virtuale si rivolge solo al mercato consumer ricaricabile e utilizza la rete ex Vodafone Italia in 2G, 4G e, dall’8 maggio 2024, anche in 5G fino a 2 Gbps in download.

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Tre profili 5G diversi a seconda della tariffa

Fino a ieri la connettività di nuova generazione era riservata ad alcune proposte dedicate, cioè ho. 9,95 150GB e ho. 11,95 250GB (disponibili dal 4 settembre 2025), oltre alle offerte solo dati introdotte dal 3 marzo 2026. Chi sceglieva un piano 4G poteva comunque aggiungere il 5G con l’opzione ho. Il Turbo a 1,29 euro al mese oppure con il programma ho.+ a 1,99 euro al mese.

Adesso lo scenario si articola su tre velocità 5G: 30 Mbps, 60 Mbps oppure 2 Gbps. Ecco come si presenta il listino voce e dati per le nuove attivazioni, con minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e 200 SMS inclusi in ogni caso:

ho. 5,95 100GB offre 100 Giga in 5G limitato a 30 Mbps in download e upload a 5,95 euro al mese, ma resta attivabile soltanto dal 1° al 26 ottobre 2026, salvo cambiamenti.

ho. 6,95 150GB mette a disposizione 150 Giga in 5G limitato a 60 Mbps a 6,95 euro al mese.

ho. 8,95 250GB sale a 250 Giga, sempre con tetto a 60 Mbps, a 8,95 euro al mese.

ho. 9,95 150GB garantisce 150 Giga in 5G Full Speed fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload a 9,95 euro al mese.

ho. 11,95 250GB porta la soglia a 250 Giga in 5G Full Speed a 11,95 euro al mese.

Tutte le tariffe si possono sottoscrivere sia con un nuovo numero sia con la portabilità da qualunque altro gestore.

Costi di attivazione, offerte dati e promozioni

Il costo di attivazione scende a 2,99 euro invece di 29,90 euro per chi attiva un nuovo numero o arriva da un lungo elenco di operatori, tra cui Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Kena, Tiscali, Spusu Italia, Sky Italia, Digi Mobil ed Enel Mobile. Dal 26 gennaio 2026 lo sconto vale anche per chi proviene da TIM, WindTre e Very Mobile, però solo sulle proposte in 5G Full Speed. Chi lascia Fastweb o Vodafone paga invece la cifra piena di 29,90 euro.

Restano disponibili anche le offerte solo dati ho. 14,95 500GB per i nuovi clienti e ho. 12,95 500GB per chi ha già una linea voce e dati attiva, che risparmia così 2 euro al mese. Entrambe includono 500 Giga in 5G Full Speed, 5 minuti e 5 SMS, con un’attivazione una tantum di 5,99 euro. Superate le soglie, le chiamate costano 19 centesimi al minuto senza scatto alla risposta e ogni SMS 29 centesimi. Chi le sottoscrive online riceve codici sconto Amazon per alcuni router: 10 euro su un modello 4G single band, 50 euro sul Deco X3000 5G dual band e 20 euro sul sistema mesh Deco E4 in confezione da tre.

Al momento dell’acquisto il costo di attivazione si somma alla prima ricarica, dalla quale viene scalato il canone anticipato del primo mese. La SIM fisica in genere è gratuita, mentre la eSIM costa 0,05 euro. Dal maggio 2023 chi compra online con consegna a domicilio può attivare la linea anche tramite SPID. Alcuni clienti già attivi possono passare alle nuove tariffe dall’app aumentando la spesa mensile, talvolta con SMS illimitati al posto dei 200 previsti.

Fino al 31 dicembre 2026 proseguono infine le iniziative Welcome Bonus Edenred e Welcome Bonus BenefitHub, pensate per i dipendenti delle aziende che usano queste piattaforme di welfare. Con un codice promozionale e la portabilità del numero online si ottiene una ricarica omaggio di 10 euro, non cumulabile con ho. Ambassador 2.0, ho.Tanti amici 2.0 e altre promozioni che prevedono ricariche in regalo.

Fonte: TecnoAndroid