Herdonia, l’antica città romana in Puglia che nessuno visita

Nel cuore della Puglia esiste un’antica città romana che quasi nessuno nomina, e che pure conserva resti tutt’altro che marginali: si chiama Herdonia, e oggi non è visitabile né interessata da scavi. Un caso che racconta bene quanto il patrimonio archeologico italiano sia fatto anche di luoghi rimasti fuori dai riflettori, sepolti più dall’indifferenza che dal tempo.

Il confronto, inevitabile, è con Pompei. La città travolta dall’eruzione del Vesuvio è entrata da tempo nell’immaginario collettivo, ben oltre i confini dell’archeologia. Film, serie televisive, romanzi: la sua vicenda ha assunto una dimensione quasi leggendaria, tanto che il nome funziona ormai come una scorciatoia mentale per dire “mondo romano”. Chi organizza un viaggio in Italia con qualche interesse per l’antichità mette Pompei in lista prima ancora di aprire una mappa.

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Quando la fama decide cosa merita di essere visto

Il punto è che la notorietà non coincide quasi mai con il valore effettivo di un sito. Pompei ha avuto una storia irripetibile e una conservazione eccezionale, certo, ma la penisola è costellata di centri romani che hanno lasciato tracce consistenti e che restano semplicemente ignorati. Non perché siano poveri di materiali, non perché manchino strutture da studiare, ma perché nessuno li ha raccontati abbastanza. E un sito di cui non si parla, col passare degli anni, smette di esistere nella percezione comune.

Herdonia rientra esattamente in questa categoria. Un insediamento con resti archeologici presenti e documentati, che però non compare negli itinerari, non ha un percorso di visita aperto al pubblico e non è attualmente oggetto di campagne di scavo. Il risultato è paradossale: un pezzo di storia romana in Puglia che potrebbe raccontare parecchio, e che invece resta lì, in attesa.

Cosa significa un sito chiuso e senza scavi

Un’area archeologica che non viene scavata non è soltanto un’area ferma. È un luogo dove le domande restano senza risposta, dove eventuali strutture ancora interrate continuano a essere ipotesi anziché dati. Ogni campagna di ricerca aggiunge tasselli, corregge ricostruzioni, a volte ribalta interpretazioni consolidate. Senza quel lavoro, quello che il terreno custodisce rimane materia di supposizione.

C’è poi la questione dell’accesso. Un sito non visitabile perde il contatto con il pubblico, e quel contatto non è un dettaglio secondario. È il meccanismo che genera attenzione, che porta finanziamenti, che spinge le amministrazioni a considerare la conservazione una priorità e non una voce di bilancio scomoda. Le città romane dimenticate finiscono spesso in un circolo vizioso: nessuno le conosce, quindi nessuno le finanzia, quindi restano sconosciute.

Un patrimonio che aspetta il proprio turno

Il caso di Herdonia mette in evidenza una sproporzione che riguarda l’intero patrimonio archeologico italiano. Da un lato pochissimi siti concentrano visitatori, risorse e copertura mediatica. Dall’altro una lunga fila di località minori, che minori spesso non sono affatto per quantità e qualità delle testimonianze conservate, sopravvive senza tutela attiva e senza pubblico.

La differenza tra un luogo celebre e uno ignorato, in molti casi, non sta nella ricchezza del sottosuolo. Sta nella storia che si è riusciti a costruirci attorno. Pompei quella storia ce l’ha, e da secoli. Herdonia, con i suoi resti in territorio pugliese, aspetta ancora che qualcuno la scriva, mentre il terreno continua a trattenere ciò che nessuno ha ancora riportato alla luce.