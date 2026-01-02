Guida a WhatsApp per Apple Watch, tutte le novità dell’app ufficiale

Il 2025 è stato un anno carico di novità per WhatsApp e le sue funzioni. L’applicazione di Meta tende sempre ad evolversi per cercare di conquistare gli utenti tramite le sue novità. Uno dei punti di forza di WhatsApp è che è è possibile usarlo su più dispositivi differenti, sincronizzando il proprio account, senza dunque perdere l’accesso alle chat e alle proprie informazioni.

Quest’anno si è fatto un passo in avanti importante per quanto riguarda questa funzione, perché sono arrivate le app native di WhatsApp sia su iPad sia su Apple Watch. Si trattava di una richiesta che gli utenti avevano fatto da tempo e che WhatsApp ha finalmente deciso di esaudire.

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WhatsApp su Apple Watch, quali sono le funzioni che si possono svolgere

Finalmente la vera e propria applicazione di WhatsApp è presente anche su Apple Watch e dunque tutte le funzioni essenziali della messaggistica sono presenti direttamente sul polso degli utenti. L’interfaccia di WhatsApp sull’Apple Watch è stata leggermente ripensata, affinché si possa adattare a watchOS e allo schermo più piccolo dell’orologio digitale.

Il punto a favore dell’applicazione nativa è che gli utenti potranno utilizzare le funzioni di WhatsApp direttamente dall’orologio, senza utilizzare in nessun modo lo smartphone. Le funzioni che si possono svolgere direttamente dall’app nativa presente sull’Apple Watch sono diverse. Innanzitutto si possono tranquillamente leggere i messaggi in arrivo, ma anche rispondere a questi messaggi anche grazie alla dettatura vocale.

Non solo messaggi di testo, perché grazie all’applicazione sarà possibile inviare anche dei messaggi vocali e visualizzare anche le immagini e le animazioni, ovviamente in formato leggermente ridotto e adattato al display più piccolo.

Ovviamente non si può pensare di adattare a uno schermo così piccolo tutte le funzioni presenti sull’applicazione dell’iPhone, tuttavia le funzioni che sono disponibili sono utili per l’utilizzo che si fa di un orologio digitale da polso.