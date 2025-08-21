WhatsApp: se venite aggiunti a questo gruppo rischiate di perdere soldi

L’applicazione di messaggistica più utilizzata attualmente in tutto il pianeta e WhatsApp, l’applicazione infatti gode di una platea di utenti a dir poco ineguagliabile conquistata nel corso degli anni con i propri servizi sempre al passo coi tempi è in grado di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori, ciò è valso a ‎WhatsApp il primato sul podio di questa classifica che annovera miliardi di account attivi ogni giorno.

Questo primato purtroppo ha scatenato le attenzioni di utenti poco raccomandabili che purtroppo usano WhatsApp in modo sbagliato, gli utenti di cui stiamo parlando sono purtroppo i truffatori, per loro WhatsApp è una piccola miniera d’oro dal momento che permette di entrare in contatto con molte più persone rispetto ai classici mezzi di comunicazione e di conseguenza di avere molte più prede da colpire, non a caso le truffe su WhatsApp sono diventate ormai una vera e propria certezza e da diversi anni flagellano ogni utente, anche in Italia ovviamente il fenomeno non manca e molto spesso capita di ritrovarsi davanti tentativi di truffa in piena regola, recentemente un nuovo attacco è entrato in circolazione e sta portando in errore numerose persone, scopriamo come funziona.

Una vecchia conoscenza

La truffa in questione si era fatta conoscere già su Telegram e ora esordisce su WhatsApp, nello specifico l’utente viene aggiunto a sorpresa all’interno di un gruppo camuffato come una partnership di lavoro con YouTube all’interno della quale si propone alla vittima di ottenere facili guadagni svolgendo piccoli compiti ripetitivi, come se non bastasse i soldi vengono veramente inviati alla vittima per conquistare la sua fiducia, una volta ottenuta si chiede poi al malcapitato di inviare a sua volta qualche centinaio di euro promettendo di restituirglieli moltiplicati svariate volte, ovviamente si tratta di una falsa promessa infatti non appena ricevuti i soldi spariranno insieme ai truffatori e voi non potrete più recuperarli in nessun modo, se doveste essere contattati nelle medesime modalità, non rispondete e uscite immediatamente da quel gruppo.