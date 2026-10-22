XPENG porta Google Play nelle auto: app native dal 2027

XPENG porterà Google Play direttamente nell’abitacolo delle sue auto, allargando in modo deciso la collaborazione con Google già avviata sul fronte delle mappe. L’integrazione si appoggia su Android Automotive OS e mette insieme centinaia di applicazioni di terze parti, disponibili in oltre 100 Paesi e regioni, con le funzioni intelligenti sviluppate dal marchio. L’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza a bordo più ricca e soprattutto più vicina alle abitudini locali di chi guida.

Come funziona l’integrazione di Google Play sulle auto XPENG

Si tratta di un’integrazione nativa, quindi inserita nell’infrastruttura stessa del veicolo e non affidata al telefono. Il costruttore promette di conservare il suo abitacolo definito dall’intelligenza artificiale, che considera un tratto distintivo, offrendo però agli utenti un accesso fluido e del tutto indipendente dallo smartphone a una lunga serie di app pensate per l’auto e scaricabili dallo store.

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Il debutto è fissato per l’inizio del 2027. Da quel momento i proprietari potranno attingere a un ecosistema globale in continua crescita, con centinaia di applicazioni provenienti da oltre 100 Paesi e progettate apposta per lo schermo di bordo. Il ventaglio è ampio: musica, podcast, navigazione, servizi di ricarica e parcheggio, informazione e strumenti per la vita di tutti i giorni. Ci sono perfino lo streaming video e i giochi, che però saranno fruibili solo a veicolo fermo.

C’è poi un vantaggio meno evidente ma piuttosto concreto. Le vetture potranno ricevere nuove app e i relativi aggiornamenti passando da Google Play, senza dover per forza aspettare un aggiornamento OTA dell’intero sistema. Conducenti e passeggeri continueranno inoltre a sfruttare le funzioni smart dell’abitacolo, a partire dall’assistente vocale multilingue basato sull’AI di XPENG, con cui sarà possibile aprire le applicazioni e interagire con esse semplicemente parlando.

Le parole dei due partner

Xianming Liu, Vice President di XPENG e Head of General Intelligence Center, ha spiegato così il senso dell’operazione: «Le migliori partnership tecnologiche creano slancio. Il nostro lavoro con Google Maps ha dimostrato ciò che le nostre due aziende possono realizzare insieme per integrare tecnologie globali all’interno di un’esperienza automobilistica intelligente e distintiva. Quel successo ha gettato le basi per una collaborazione più profonda. Con Google Play, stiamo estendendo questo approccio dalla navigazione all’intero ecosistema digitale, offrendo ai nostri clienti un’esperienza capace di crescere ovunque XPENG sia presente».

Dal lato di Google è intervenuto Haris Ramic, Android for Cars Product Director: «Grazie a una fiorente comunità di sviluppatori, il nostro store di applicazioni per auto continua a crescere rapidamente. Portare Google Play sui veicoli XPENG offre ai conducenti ancora più scelta per godersi l’intrattenimento e le app che sono abituati a usare quotidianamente direttamente dal proprio schermo, senza la necessità di utilizzare uno smartphone».

Dalle mappe all’intero ecosistema digitale

L’annuncio segue l’integrazione di Google Maps Auto SDK presentata la scorsa estate. Quella mossa aveva portato una navigazione rinnovata a chi guida un modello XPENG e aveva fornito le funzioni cartografiche di base per i sistemi avanzati di assistenza alla guida dell’azienda sui mercati internazionali. Le due società, a quanto riferito, continueranno a valutare altre forme di collaborazione per rendere i servizi digitali una parte sempre più naturale dell’esperienza a bordo.

Per il momento mancano ancora i dettagli pratici. I modelli coinvolti, i mercati interessati e la disponibilità delle singole applicazioni saranno comunicati più avanti.

Fonte: TecnoAndroid