GTA 6, Rockstar ai doppiatori: silenzio fino al 19 novembre

Rockstar Games avrebbe richiamato all’ordine i doppiatori di GTA 6, ricordando a tutto il cast vocale che il vincolo di riservatezza firmato per il progetto è ancora pienamente in vigore. La mossa arriva poco dopo che l’attore Stephen Root si è lasciato sfuggire di far parte del gioco, un’ammissione che dalle parti dello studio non deve essere piaciuta granché.

Negli ultimi tempi la casa di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption ha iniziato a svelare qualche tassello in più sul suo prossimo open world a tinte criminali. Di recente è stata presentata la colonna sonora di GTA 6, con 34 brani originali firmati da artisti reali e molto popolari. A questa si aggiunge una Collector’s Edition da circa 350 euro che, curiosamente, non contiene il gioco. Su un punto però il silenzio resta totale. Nessuno sa chi presterà la voce a Lucia, a Jason e agli altri personaggi che popolano Leonida.

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Il messaggio di Rockstar ai doppiatori di GTA 6

Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti di solito ben informati sulla saga, Rockstar Games avrebbe contattato di recente i propri doppiatori per invitarli a mantenere il massimo riserbo sul progetto. Il testo attribuito alla software house è piuttosto diretto e suona più o meno così: “Vorremmo ricordare a tutti di rispettare il vostro accordo di non divulgazione. La data in cui potrete annunciare la vostra partecipazione resta il 19 novembre”.

Parliamo quindi di un vero e proprio NDA, l’accordo che impedisce a chi lavora sul titolo di rivelare dettagli prima del momento stabilito dall’azienda. Il promemoria non fissa solo un divieto ma indica anche una scadenza precisa. Da quel giorno gli interpreti saranno liberi di dire pubblicamente di aver lavorato al nuovo capitolo della serie, e fino ad allora la linea resta quella della bocca cucita.

Il caso Stephen Root e le star nei giochi Rockstar

Il richiamo arriva a poche settimane dalla conferma di Stephen Root, volto noto per Barry, King of the Hill e Get Out, che ha dichiarato apertamente di interpretare un personaggio in GTA 6. L’attore non ha specificato chi, ma i fan non hanno avuto grandi difficoltà a fare due più due. La sua voce era già stata riconosciuta in uno dei primissimi trailer del gioco, nel momento in cui prende la parola lo spacciatore Brian Heder.

Del resto Rockstar non è certo nuova all’idea di coinvolgere celebrità nei suoi titoli. Nei capitoli di Grand Theft Auto si sono sentite nel tempo voci come quelle di Samuel L. Jackson e Ray Liotta, e non è escluso che lo studio voglia tenere in serbo qualche sorpresa illustre per il grande annuncio. Per ora l’unica certezza sul fronte del cast di GTA 6 è la data indicata agli interpreti per rompere il silenzio, fissata al 19 novembre.

Fonte: TecnoAndroid