GTA 6 preload: orari su PS5 e Xbox e 212 GB da liberare

Dopo un’attesa durata anni, per molti appassionati quasi un’eternità rispetto al capitolo precedente, GTA 6 è ormai a un passo dagli scaffali di tutto il mondo. Proprio nelle ultime ore Rockstar Games avrebbe comunicato quando partirà il preload del suo attesissimo gioco a mondo aperto, così da permettere a chi lo aspetta di presentarsi al giorno del lancio con tutto già pronto, senza dover passare ore davanti a una barra di download che avanza a fatica.

Si tratta di un dettaglio pratico ma tutt’altro che secondario, perché il peso del titolo è davvero importante e la possibilità di scaricarlo in anticipo cambia parecchio le cose, soprattutto per chi non può contare su una connessione particolarmente veloce. Ecco quindi tutto quello che c’è da sapere sulle tempistiche e sulle versioni disponibili.

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GTA 6, quando parte il download anticipato

La software house statunitense ha fatto sapere in via ufficiale che il download anticipato di Grand Theft Auto VI sarà disponibile a partire dalla mezzanotte del giorno 10 su PlayStation 5. Su Xbox Series X/S invece bisognerà pazientare ancora un po’, visto che lo scaricamento si sbloccherà all’una di notte. Una differenza minima, certo, ma che chi vuole essere tra i primi farà bene a tenere a mente.

Il vero nodo però riguarda lo spazio di archiviazione. Come già annunciato in precedenza, per installare correttamente il gioco serviranno ben 212 GB liberi sulla memoria della console. Un valore decisamente elevato, specie se confrontato con altre produzioni uscite di recente, e che rischia di mettere in difficoltà chi ha la console già piena di titoli e salvataggi. Liberare spazio con qualche giorno di margine sembra quindi la mossa più sensata, anche perché scaricare una mole simile di dati con una linea poco performante può richiedere parecchio tempo.

La versione fisica senza disco e l’uscita ufficiale

Chi preferisce avere tra le mani una confezione da mettere sulla mensola potrà acquistare la versione retail di GTA 6 a partire dal 12 novembre. Qui però serve una precisazione importante, perché la scatola non conterrà alcun disco. All’interno ci sarà soltanto un codice di attivazione da riscattare negli store digitali di PlayStation o Xbox, a seconda della piattaforma scelta. In pratica la copia fisica funziona più come una sorta di biglietto d’accesso che come un supporto tradizionale, e il gioco andrà comunque scaricato dalla rete.

Nel frattempo, mentre la comunità dei giocatori conta i giorni, Rockstar ha iniziato a svelare i primi dettagli sulla colonna sonora che accompagnerà le imprese criminali di Jason e Lucia nello scenario virtuale di Leonida. L’accompagnamento musicale potrà contare su collaborazioni di peso con artisti molto in voga, tra cui Justice, Tame Impala, King Gizzard e numerosi altri nomi ancora da annunciare nel dettaglio. Una scelta che conferma quanto la musica resti un elemento centrale nell’identità della serie, da sempre legata alle sue stazioni radio e ai brani che fanno da sottofondo alle scorribande per le strade.

Per quanto riguarda il debutto vero e proprio, Grand Theft Auto VI sarà giocabile da tutti a partire dal 19 novembre. Il titolo arriverà in esclusiva temporanea su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, che saranno quindi le uniche piattaforme su cui sarà possibile esplorare Leonida al momento del lancio.

Fonte: TecnoAndroid