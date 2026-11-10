GTA 6 Online, tre stringhe Sony fanno pensare al multiplayer

Il conto alla rovescia per GTA 6 è ormai agli sgoccioli e tra gli appassionati si fa strada un’ipotesi sempre più concreta. La componente multiplayer del nuovo Grand Theft Auto potrebbe infatti arrivare a una distanza relativamente breve dalla campagna single player, senza costringere i giocatori ad attese lunghissime prima di potersi ritrovare insieme online. A spingere in questa direzione sono alcuni dati tecnici trapelati in Rete nei giorni scorsi, legati a quella che viene indicata come la presunta build del day one del gioco.

Su questo materiale si sono subito concentrati gli esperti di data mining, abituati a scavare tra righe di codice e file di configurazione alla ricerca di dettagli che gli sviluppatori non hanno ancora annunciato. E stavolta il lavoro ha dato i suoi frutti, perché sono emersi diversi indizi che puntano in modo piuttosto evidente verso l’erede spirituale dell’attuale GTA Online. Vale la pena ricordare cosa rappresenti quest’ultimo. Si tratta di fatto della versione multiplayer di GTA V, anche se viene proposto e confezionato come un gioco a sé stante, con una propria identità e un proprio percorso separato dall’avventura principale.

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Le stringhe scovate nel backend di Sony

La parte più consistente delle scoperte arriva da PlayStation Game Size, che ha passato al setaccio il backend della piattaforma di Sony. Durante l’analisi sono saltate fuori alcune stringhe collegate alla gestione delle sessioni online e all’avvio di attività pensate per il gioco in compagnia. Elementi tecnici, certo, ma tutt’altro che casuali, visto che descrivono funzioni ben precise legate all’esperienza condivisa.

Le voci che hanno attirato maggiormente l’attenzione sono tre. Si parla di joinSession, launchActivity e launchMultiplayerActivity, tutte associate a Grand Theft Auto VI all’interno dei dati esaminati. Leggendole anche senza particolari competenze tecniche il senso appare abbastanza chiaro. Queste istruzioni sembrano permettere ai giocatori di creare una sessione oppure di unirsi a una già esistente, e di lanciare attività dedicate espressamente al multiplayer. Insomma tutto ciò che serve per ritrovarsi con altri utenti nello stesso mondo di gioco e affrontare insieme contenuti specifici.

Nessuna data per GTA 6 Online ma lo sviluppo sembra avanti

Bisogna però essere chiari su un punto. Il ritrovamento non conferma alcuna data di lancio per GTA 6 Online e non offre indicazioni sui tempi esatti con cui la modalità condivisa verrà resa disponibile. Mancano dettagli su contenuti, struttura e calendario, quindi qualsiasi previsione precisa sarebbe al momento una semplice speculazione.

Quello che le stringhe suggeriscono, invece, riguarda lo stato dei lavori. La presenza di queste funzioni all’interno della presunta build destinata al day one lascia pensare che lo sviluppo della parte online del nuovo Grand Theft Auto si trovi già in una fase piuttosto avanzata. Non si tratterebbe quindi di un progetto ancora sulla carta o rimandato a un futuro lontano, ma di un tassello che sembra già prendere forma accanto alla campagna principale.

Per chi aspetta da anni di tornare a esplorare il mondo di GTA in compagnia degli amici è un segnale tutt’altro che trascurabile. Il passaggio da GTA V al suo successore porta con sé anche l’eredità di GTA Online, e gli indizi emersi dal codice indicano che la nuova esperienza multiplayer potrebbe non farsi attendere troppo dopo l’uscita del gioco. Le tre stringhe joinSession, launchActivity e launchMultiplayerActivity sono per ora le prove più concrete in questa direzione, scovate direttamente nel backend della piattaforma PlayStation.

Fonte: TecnoAndroid