El Niño e violenza: 3.000 anni di crisi nel Perù antico

I dubbi sul legame tra cambiamento climatico e violenza tornano sempre quando eventi come El Niño iniziano a spostare gli equilibri, tra inondazioni, siccità e scossoni nella disponibilità di cibo per milioni di persone. Le prospettive per il futuro, del resto, parlano di effetti potenzialmente più intensi. E quindi la domanda diventa concreta, quasi inevitabile: quando le risorse si faranno più scarse e le condizioni di vita più dure, le società finiranno per diventare più aggressive oppure sapranno attraversare la crisi senza scivolare nel conflitto.

El Niño e violenza: guardare al passato per capire crisi e convivenza nel valle di Lambayeque

Per affrontare il tema, alcuni ricercatori hanno scelto una strada meno scontata dei grandi modelli previsionali e delle simulazioni su supercomputer. Hanno preferito fare un passo enorme indietro e osservare che cosa hanno fatto gli esseri umani in altri momenti critici. La ricerca, pubblicata su Frontiers in Environmental Archaeology, ha messo al centro il valle di Lambayeque, sulla costa nord dell’attuale Perù, e ha ricostruito oltre 3.000 anni di risposte sociali a crisi ambientali ripetute.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Nel quadro entrano popolazioni come i mochicas e i sicán, comunità che hanno dovuto convivere con piogge torrenziali, alluvioni devastanti, cambiamenti nella pesca e lunghi periodi di siccità legati a fenomeni climatici come El Niño. C’è un motivo preciso per cui questa zona è così utile per ragionare sul presente. In quell’area, infatti, si era imparato a coltivare nel deserto grazie a reti complesse di canali capaci di portare l’acqua dei fiumi fino ai campi. Un’ingegneria raffinata, ma anche un punto debole. Con le inondazioni, canali e raccolti potevano andare distrutti, lasciando la comunità esposta.

In mezzo a questo scenario, gli archeologi hanno anche trovato tracce di sacrifici umani su larga scala organizzati dai governanti. Una delle ipotesi è che quei rituali servissero a placare forze soprannaturali e a ristabilire un equilibrio con la natura durante le crisi ambientali. Anche questo elemento, pur duro da leggere con gli occhi di oggi, rientra nel tema centrale. Le società cercano risposte, non sempre nella direzione che ci si aspetterebbe quando si parla di risorse che mancano.

Quanta violenza emerge davvero quando il clima peggiora

Il punto più netto dello studio riguarda i segnali di aggressione diretta tra individui. Secondo il team, le evidenze di violenza interpersonale risultano estremamente rare anche durante lunghi periodi di instabilità climatica. I resti umani non mostrano un aumento sistematico di lesioni riconducibili ad aggressioni proprio nei momenti associati alle crisi ambientali. In altre parole, difficoltà nel reperire alimenti e altre risorse non si traducono automaticamente in più scontri fisici tra abitanti della regione.

Per arrivarci, i ricercatori hanno analizzato i registri relativi a resti umani recuperati in 30 siti archeologici del valle di Lambayeque. All’interno della finestra temporale coperta dalla ricerca, è stato possibile collocare cronologicamente 1.633 individui. Su questa base è partita la verifica dei traumi sugli scheletri. Le lesioni al cranio venivano lette come possibili indicatori di aggressione, mentre quelle in altre parti del corpo erano considerate soprattutto indizi di eventi accidentali. Infine, questi dati sono stati confrontati con ricostruzioni delle piogge e della disponibilità d’acqua nella regione nel corso del tempo, così da mettere alla prova l’idea di un legame diretto tra peggioramento ambientale e violenza.

I numeri riportati sono precisi. Dei 1.519 individui i cui resti permettevano una valutazione dei traumi, solo 25 presentavano lesioni compatibili con violenza interpersonale, pari all’1,6% del campione. Altri 77, circa il 5,1%, mostravano segni di lesioni considerate accidentali. Quando questi risultati vengono messi accanto ai cambiamenti ambientali, non emerge una relazione statistica chiara tra crisi climatica e aumento delle aggressioni.

Nel commento legato allo studio, Thomas Snyder della Università di Nuova York, coautore dell’articolo, sottolinea che la violenza generalizzata non è una risposta predeterminata al cambiamento climatico e che, come società, esiste la possibilità e la necessità di scegliere come reagire alla crisi climatica. Sulla stessa linea, Haagen Klaus della Università George Mason, anche lui coautore, richiama un arco più ampio: nel valle di Lambayeque si contano 6.000 anni di adattamenti creativi a El Niño e a cambiamenti climatici di lungo periodo, e la violenza generalizzata non è stata uno di questi esiti.

Fonte: TecnoAndroid