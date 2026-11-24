Amazon ha deciso di chiudere il supporto software per due Kindle che molti lettori hanno ancora in casa. Si tratta di Kindle di 10ª generazione, arrivato nei negozi ad aprile 2019, e di Kindle Paperwhite lanciato a novembre 2018. Per chi ne possiede uno, magari riposto in un cassetto oppure ancora usato ogni sera prima di dormire, la conseguenza pratica è abbastanza chiara. Da adesso in poi non arriverà più alcun aggiornamento e lo stop riguarda anche le patch di sicurezza, cioè quelle correzioni che servono a chiudere eventuali falle del sistema.

Cosa succede ai libri già scaricati

La notizia meno amara, se così si può definire, riguarda la biblioteca personale. I libri già presenti sui due dispositivi restano perfettamente leggibili e non spariscono da un giorno all’altro. Chi usa il proprio lettore soltanto per sfogliare i titoli che ha già acquistato non noterà alcuna differenza nella routine di tutti i giorni. Lo schermo si accende come prima, le pagine scorrono come sempre e la collezione resta lì dove era.

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Anche sul fronte degli acquisti, per il momento, la situazione sembra tranquilla. Non ci sono segnali di un blocco all’accesso al Kindle Store, quindi in teoria questi due modelli possono continuare a scaricare e comprare nuove letture senza particolari limitazioni. Il condizionale però è d’obbligo, perché Amazon ha alle spalle un precedente piuttosto diretto. Nel 2026 l’azienda ha infatti tolto ai Kindle del 2012 o precedenti la possibilità di acquistare, prendere in prestito e scaricare nuovi libri dallo store, con effetto dal 20 maggio 2026. Anche in quell’occasione i volumi già salvati sui dispositivi erano rimasti accessibili. Nessuno ha confermato che lo stesso destino toccherà a Kindle di 10ª generazione e a Kindle Paperwhite del 2018, ma ignorare quel precedente sarebbe un po’ ingenuo.

Serve davvero sostituire il dispositivo

Allo stato attuale non c’è alcuna urgenza di cambiare lettore. Perdere gli aggiornamenti non è un motivo sufficiente per buttare via un lettore di libri digitali che continua a funzionare bene. Un Kindle non è uno smartphone collegato ai servizi bancari o pieno di dati sensibili, e questo pesa parecchio nella valutazione. I rischi legati all’assenza delle correzioni di sicurezza esistono e sono reali, ma restano decisamente più contenuti rispetto a quelli che riguardano altri apparecchi connessi alla rete.

C’è poi un aspetto da non sottovalutare. Amazon non ha comunicato alcuna data ufficiale, né per eventuali restrizioni allo store né per la fine del supporto in senso stretto. L’informazione nasce da una segnalazione che al momento non ha ricevuto conferme dirette da parte del produttore. Per questo chi possiede uno dei due modelli farebbe bene a seguire con attenzione gli sviluppi, soprattutto se si affida spesso al negozio digitale per gli acquisti. Tra un dispositivo che smette di ricevere aggiornamenti e uno che smette proprio di funzionare passa infatti tutta la differenza del mondo, e oggi questi due Kindle si trovano chiaramente nella prima situazione.

La nuova gamma Kindle 2026

Chi nel frattempo sta valutando l’acquisto di un nuovo apparecchio può guardare alla gamma rinnovata da Amazon, che ha aggiornato l’intera famiglia di lettori. I nuovi Kindle 2026 portano in dote display a filo e scocche in alluminio, insieme a qualche novità interessante rispetto ai modelli che adesso perdono il supporto.

Fonte: TecnoAndroid