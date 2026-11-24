La vicenda di GTA 6 e dei leak che lo riguardano ha appena fatto un salto di qualità piuttosto pesante. CyberLeek, il gruppo di hacker che negli ultimi giorni ha diffuso prima informazioni e materiali e poi veri e propri file sul gioco di Rockstar Games, avrebbe infatti messo online l’intero titolo nella sua versione per Xbox Series X|S. Non più frammenti sparsi o qualche anticipazione rubata, quindi, ma il pacchetto completo.

Per capire come si è arrivati a questo punto bisogna fare un passo indietro. Già la settimana scorsa il gruppo aveva pubblicato una build del gioco, a cui però mancava un pezzo fondamentale: l’eseguibile, quello che di fatto permette al software di avviarsi. Gli hacker avevano lasciato intendere che lo avrebbero reso disponibile in un secondo momento e, stando a quanto emerso, è esattamente quello che è successo. Se le cose stanno davvero così, l’intero GTA 6 starebbe circolando in rete proprio in queste ore.

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Il messaggio con cui il collettivo ha annunciato la novità sul proprio sito non lascia molto spazio all’interpretazione. “L’ex è fuori, sempre gratis”, hanno scritto, aggiungendo che si tratta di “un regalo di Natale anticipato da CyberLeek”. Il post, giusto per non lasciare dubbi sul tono, porta il titolo “Natale è arrivato in anticipo”.

L’eseguibile completa il puzzle

Entrando nel dettaglio tecnico, il materiale comparso nelle ultime ore è un archivio piuttosto leggero, appena 57MB. Al suo interno dovrebbe trovarsi proprio l’eseguibile del gioco, ovvero il tassello che mancava per completare il quadro. Va infatti ad affiancarsi al ben più corposo archivio da 209GB distribuito in precedenza, che conteneva tutto il resto del nuovo capitolo della serie.

Insieme ai file, il gruppo ha anche lanciato un messaggio piuttosto esplicito sulle sue intenzioni. “Il testimone passa ai progetti open source di ricompilazione ed emulazione”, ha dichiarato CyberLeek. C’è poi un aspetto economico curioso. Gli hacker sostengono di essersi accontentati di chiedere semplicemente donazioni nella loro meme coin, dopo che i tentativi fatti in passato per far crescere la capitalizzazione di mercato della moneta si sono rivelati un buco nell’acqua.

Una versione PC non ufficiale all’orizzonte

L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di dare una mano ai modder e a chiunque voglia cimentarsi in una ricompilazione totale del gioco, così da farlo girare su PC. Un’operazione che sulla carta strizza l’occhio alla comunità degli appassionati ma che, nei fatti, rischia facilmente di spalancare le porte alla pirateria. Avere a disposizione un titolo completo e un modo per avviarlo su una piattaforma diversa da quella originale è esattamente la combinazione che rende più semplice la diffusione di copie illegali.

E qualcosa si muove già. Esiste infatti un’iniziativa in corso per creare una versione per computer non ufficiale, che segue un’impostazione definita in un certo senso “etica”. Si chiama progetto Leonida ed è portato avanti da una community di modder che sta cercando di sfruttare alcuni file del dump realizzato da CyberLeek per arrivare alla ricompilazione di GTA 6.

La differenza sta tutta nel modo in cui il lavoro viene impostato. Il gruppo dietro al progetto Leonida non ha intenzione di integrare gli asset del gioco, cioè modelli, texture, suoni e tutto il materiale che compone l’esperienza vera e propria. Questo dovrebbe costringere chi è interessato a procurarsi comunque la versione completa del titolo di Rockstar Games, nel tentativo di prendere le distanze dalla pirateria pura e semplice.

Fonte: TecnoAndroid