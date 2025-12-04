GTA 6: emerso un video con alcune sequenze di gioco

Nel dibattito che circonda l’attesissimo GTA 6, l’ultimo fine settimana ha offerto un nuovo tassello. Da un lato, l’ufficialità del rinvio del gioco a novembre 2026 ha inevitabilmente acceso curiosità e previsioni sulle prossime mosse di Rockstar Games. Dall’altro, un breve video diffuso online, attribuito a una fase preliminare dello sviluppo, ha contribuito a rinnovare l’attenzione dei fan. Il filmato è scomparso dalle piattaforme in poche ore. Un dettaglio che ha amplificato gli interrogativi degli appassionati. La clip, pubblicata originariamente su Vimeo e poi rimossa, mostrava sequenze non rifinite che richiamavano il linguaggio visivo tipico dei lavori in corso. Secondo quanto emerso, la paternità sarebbe riconducibile all’animatore Benjamin Chue, elemento che ha ulteriormente sostenuto l’ipotesi di una reale connessione con il progetto.

GTA 6: ecco i dettagli emersi dal video diffuso online

Una delle sequenze più discusse ritraeva un personaggio impegnato a prelevare una bicicletta da un chiosco a noleggio. Lo sfondo privo di texture, composto da superfici grigie uniformi, evidenziava la natura embrionale del materiale. La bici, di colore giallo e marcata con il nome “LomBike”, suggeriva una delle classiche parodie dei brand reali che la serie ha spesso impiegato.

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Le altre clip presentavano, invece, quella che è stata identificata come Lucia, la protagonista femminile annunciata nei materiali ufficiali. Le brevi animazioni mostravano interazioni con un pick-up, dalle prove di salto dal cassone alle movenze sulla carrozzeria. Nessuna scena, però, rivelava elementi sostanziali della trama o del gameplay definitivo.

Nel contesto attuale, il materiale apparso online rappresenta un ulteriore tassello di un mosaico ancora incompleto. La rimozione rapida delle clip, unita al clima di disagio, apre la porta a letture differenti. Ma come spesso accade quando si parla di GTA 6, le ipotesi restano tali. L’attesa del prossimo trailer, e di un quadro finalmente definito, continua a scandire il ritmo di una delle produzioni più osservate dell’industria videoludica.