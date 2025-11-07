GTA 6 rinviato ancora: Rockstar conferma la nuova data di uscita ufficiale

È ufficiale, Grand Theft Auto 6 non arriverà più a maggio 2026. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, Rockstar Games ha annunciato un nuovo rinvio per il titolo più atteso di sempre. Il gioco vedrà ora la luce il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La conferma arriva dopo settimane di silenzio. Il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, aveva rassicurato i fan in primavera affermando che la data “fissata” sarebbe stata definitiva. Eppure, negli ultimi mesi, il tono delle sue dichiarazioni era cambiato. Ciò ha quindi lasciato intendere che l’ azienda avrebbe potuto prendersi ancora più tempo.

GTA 6: un evento storico per il gaming globale

Secondo quanto riportato, la motivazione ufficiale è legata al desiderio di perfezionare ogni aspetto del gioco, evitando un lancio affrettato e problematico come accaduto ad altri titoli tripla A negli ultimi anni, da Cyberpunk 2077 a Starfield. Considerando l’importanza del progetto e l’attenzione maniacale di Rockstar per i dettagli, il rinvio appare come una scelta di prudenza, volta a consegnare un’esperienza all’altezza delle aspettative e di un hype ormai ai limiti del gestibile.

Con ogni nuova informazione, GTA 6 si conferma come il più grande progetto mai realizzato dall’ azienda. Le aspettative dei giocatori sono alle stelle e, con un’attesa ormai decennale dal successo di GTA V, l’uscita si preannuncia come un vero e proprio evento mediatico mondiale. L’impatto del titolo sarà tale da condizionare l’intero mercato. Molti publisher infatti stanno già pianificando di non rilasciare giochi importanti nei mesi vicini al debutto per evitare di essere oscurati.

Insomma, il rinvio, seppur deludente per i fan, potrebbe dunque trasformarsi in un vantaggio strategico. Un gioco di tale portata, infatti, non può permettersi passi falsi. Rockstar punta a un lancio impeccabile, capace di rivoluzionare ancora una volta il concetto di open world e di narrativa interattiva. Il nuovo capitolo, ambientato a Vice City e arricchito da tecnologie next-gen, promette di unire realismo tecnico, libertà assoluta e profondità narrativa in un modo mai visto prima.