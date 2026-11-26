Da oggi, 25 novembre 2026, NOW introduce il 4K UHD e alza in modo deciso l’asticella della qualità di visione per chi guarda film e serie TV in streaming. Si tratta di un nuovo passo nell’evoluzione dell’esperienza offerta dalla piattaforma, pensato per portare sugli schermi di casa immagini più definite e coinvolgenti. La risoluzione superiore però non è aperta a tutti gli abbonati allo stesso modo, perché sarà inclusa nell’opzione Premium del servizio.

Per chi è abituato a guardare i propri titoli preferiti su un televisore di grandi dimensioni la differenza non è un dettaglio. Il passaggio all’Ultra HD significa più nitidezza, maggiore ricchezza di particolari e una resa generale più vicina a quella che ci si aspetta da un prodotto pensato per il grande schermo. NOW punta proprio su questo aspetto per rendere la visione più immersiva, sia quando si tratta di un film d’azione sia quando sul piatto c’è una serie dalla fotografia particolarmente curata.

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I titoli già disponibili in 4K su NOW

Il debutto della nuova qualità video non avviene a catalogo vuoto. Fin da subito sono disponibili in 4K diversi contenuti tra cinema e produzioni seriali, con un mix che spazia dalle commedie italiane ai grandi titoli internazionali. Tra i film figurano Nord Sud Ovest Est, Wicked 2, Hanno ucciso l’Uomo Ragno, Prendiamoci una pausa, Greenland e Il Maestro. Sul fronte delle serie TV spiccano invece The Last of Us, House of the Dragon, The Gilded Age e Gomorra, quattro produzioni molto diverse tra loro ma accomunate da un forte impatto visivo.

La selezione iniziale è soltanto l’inizio. Il catalogo è destinato ad allargarsi progressivamente e le nuove uscite pensate per l’alta risoluzione arriveranno su NOW direttamente in questo formato, senza passaggi intermedi. Tra i prossimi arrivi già annunciati ci sono War, Michael e Super Mario Galaxy, tre titoli che andranno ad aggiungersi all’offerta in Ultra HD della piattaforma.

Questo approccio ha un vantaggio piuttosto evidente per gli abbonati. Chi sceglie la formula più completa non dovrà aspettare aggiornamenti successivi o versioni migliorate, perché i contenuti compatibili saranno proposti fin dal primo giorno con la qualità di immagine più elevata. Un modo concreto per far crescere l’offerta in Ultra HD titolo dopo titolo.

Lo sport in diretta e i dispositivi compatibili

Il cinema e le serie rappresentano solo il primo capitolo. A breve il 4K UHD arriverà anche sui grandi eventi sportivi live, con l’obiettivo di offrire agli appassionati una qualità ancora maggiore nel vivere lo spettacolo dello sport. Per chi segue le dirette, avere immagini più nitide durante una partita o una gara può cambiare parecchio la percezione dell’evento, dai movimenti in campo ai dettagli che spesso sfuggono con una risoluzione inferiore.

Come anticipato, la nuova qualità di visione sarà compresa nell’opzione Premium di NOW. Sul versante tecnico la piattaforma ha scelto di supportare un ventaglio ampio di dispositivi compatibili, così da raggiungere il maggior numero possibile di utenti. Il 4K sarà fruibile sulle Smart TV Samsung, LG, Hisense/VIDAA e Android TV, ma anche tramite Apple TV, Chromecast, Fire TV e Roku. A completare l’elenco ci sono le console PlayStation e Xbox, che consentiranno di sfruttare l’alta risoluzione anche a chi utilizza la propria console come centro di intrattenimento domestico.

Fonte: TecnoAndroid