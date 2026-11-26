La storia di BioWare sotto EA è stata segnata da risorse sempre troppo scarse e dalla sensazione costante di essere un ripiego. A raccontarlo è Mark Darrah, ex executive producer dello studio, intervenuto in una lunga intervista con lo YouTuber Pembridge proprio mentre BioWare è stata chiusa definitivamente. Il momento per l’industria dei videogiochi è delicato. Ubisoft ha annunciato 166 tagli tra gli studi di Montreal e Québec e i dipendenti di Rockstar Games hanno votato per sindacalizzarsi dopo il lancio di GTA VI. In questo clima Darrah ha ripercorso gli anni successivi all’acquisizione del 2007, descrivendo uno studio che non ha mai avuto prospettive reali all’interno del gruppo.

Star Wars al centro dell’acquisizione

Secondo l’ex produttore, l’interesse del publisher americano era rivolto quasi interamente a Star Wars. EA voleva davvero Knights of the Old Republic e Battlefront, e BioWare Edmonton faceva parte del pacchetto. Per lui e per molte persone che lavoravano nella sede canadese, l’impressione era che l’editore stesse comprando Knights of the Old Republic e Pandemic, con BioWare Edmonton inclusa quasi come effetto collaterale. C’era poi un altro obiettivo, ovvero ottenere un proprio live service. Come spiega Darrah, prima dell’arrivo di Destiny il modello vincente era l’MMO e quindi EA voleva un MMO. Peccato che l’investimento destinato a Star Wars: The Old Republic, a suo dire, fu del tutto insufficiente.

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Nei dodici mesi successivi all’operazione EA chiuse Pandemic Studios, mentre lo studio di Edmonton continuò a lavorare su saghe come Dragon Age e Mass Effect. I continui rinvii di SWTOR, arrivato sul mercato solo nel 2011, generarono però una pressione economica enorme. Il gioco online sarebbe poi diventato redditizio, ma gli altri progetti ne pagarono il prezzo. Darrah lo dice senza giri di parole: Dragon Age 2 esiste perché The Old Republic continuava a slittare, ed EA puntò letteralmente una pistola alla testa di BioWare chiedendo di risolvere la situazione. Per coprire il buco nei ricavi il team dovette realizzare il secondo capitolo in circa sedici mesi, una tempistica strettissima che impose scelte drastiche.

Un rapporto mai davvero funzionato

La carenza di mezzi, racconta Darrah, è rimasta una costante fino all’ultimo giorno. Sotto EA non c’è mai stata abbondanza di risorse, e questo nonostante si parli di uno dei publisher più ricchi del settore, con il CEO Andrew Wilson che nel 2025 ha guadagnato oltre 26 milioni di euro. Chi otteneva qualcosa lo faceva a spese di qualcun altro. Il gruppo di Dragon Age, per esempio, faticava ad avere ciò che invece veniva concesso a quello di Mass Effect. Tra i casi citati ci sono Anthem e Dragon Age: The Veilguard, rimasto in sviluppo per circa dieci anni anche perché buona parte della dirigenza senior, Darrah compreso, venne spostata su Anthem per rispettarne le scadenze. Il giudizio finale dell’ex executive producer è netto, perché BioWare non ha mai imparato a vivere dentro EA. Nemmeno i lanci andati bene garantivano nuovi investimenti, e questo spiega come mai gli attriti siano sembrati una presenza fissa nella vita dello studio dopo l’acquisizione.

La chiusura definitiva dello studio

La fine è arrivata dopo anni di sviluppi travagliati e dopo un’altra ondata di licenziamenti nel 2024, scattata in seguito all’uscita di The Veilguard. Gli ultimi 50 dipendenti circa sono stati mandati a casa dopo la cancellazione del prossimo Mass Effect. La decisione si colloca nel quadro dell’acquisizione multimiliardaria di EA da parte del fondo sovrano saudita PIF, di Silver Lake e di Affinity Partners, un’operazione che ha lasciato la compagnia con circa 16 miliardi di euro di debito. Alla base della scelta ci sarebbe la preferenza per un nuovo Battlefront, nato dalla ristrutturazione interna del gruppo.

Fonte: TecnoAndroid