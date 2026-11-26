Apple TV mette in bacheca un altro riconoscimento di peso. Durante gli International Emmy Awards, la cerimonia che si è tenuta in settimana a New York, la serie francese Carême ha conquistato il premio come miglior serie drammatica, regalando alla piattaforma di Apple un nuovo successo dopo un autunno già ricchissimo di statuette.

Il contesto aiuta a capire la portata della notizia. Agli Emmy di quest’anno Apple TV ha vissuto una stagione da record con 29 vittorie complessive, abbastanza per superare HBO e diventare il network più premiato in assoluto. A trainare il risultato è stata soprattutto Widow’s Bay, anche se pure Pluribus e Margo’s Got Money Troubles hanno contribuito a riempire il bottino. E a quanto pare la corsa ai premi non si era ancora esaurita.

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Apple TV: Carême e il bis agli International Emmy

Con questa vittoria Apple porta a casa per la seconda volta l’ambito riconoscimento nella categoria dedicata ai drama. Il primo era arrivato nel 2024 grazie a Drops of God, altra produzione internazionale che aveva convinto la giuria. Stavolta tocca a Carême, definita dalla stessa azienda una serie acclamata e provocatoria, che nel frattempo è già stata rinnovata ed è attualmente in fase di riprese a Parigi.

Protagonista dello show è Benjamin Voisin, attore già vincitore di un Premio César, mentre la regia porta la firma di Martin Bourboulon. Il progetto nasce dal libro di Ian Kelly intitolato “Carême: The First Celebrity Chef” ed è sbarcato sul servizio in streaming la scorsa primavera. L’accoglienza della critica è stata decisamente calorosa, tanto che il punteggio su Rotten Tomatoes ha raggiunto il 95%.

La trama ripercorre la vita di Antonin Carême, partito da origini modeste nella capitale francese fino ad arrivare al vertice della fama gastronomica nell’Europa di Napoleone. Il cuoco sogna soltanto di diventare lo chef più celebre del mondo, ma il suo talento e le sue ambizioni finiscono per attirare l’attenzione di politici famosi e potenti, che decidono di sfruttarlo come spia al servizio della Francia. Un mix di cucina, intrighi e potere che ha evidentemente funzionato.

La seconda stagione e le offerte del Black Friday

La seconda stagione della serie è stata annunciata all’inizio di questo autunno e il debutto è previsto nel corso del 2027. Le riprese, come detto, sono già in corso a Parigi, cornice naturale per una storia che affonda le radici proprio tra le strade e le cucine della città.

Chi volesse recuperare i primi episodi può approfittare della promozione legata al Black Friday. L’abbonamento ad Apple TV scende infatti a circa 6,50 euro al mese, con uno sconto superiore al 50%, e il prezzo ridotto resta valido per un massimo di sei mesi.

Il periodo di saldi coinvolge anche diversi prodotti della casa di Cupertino. AirTag 2 è proposto a circa 16 euro invece dei consueti 25 euro circa, mentre AirPods Pro 3 cala a circa 130 euro partendo da un prezzo abituale di circa 215 euro. Per le cuffie over ear AirPods Max 2 servono circa 360 euro anziché circa 475 euro. Apple Watch Series 12 passa da circa 345 euro a circa 260 euro e infine iPad mini con chip A20 Pro è in offerta a circa 520 euro rispetto ai circa 605 euro di listino.

Fonte: TecnoAndroid