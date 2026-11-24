Il processore quantistico Willow di Google è riuscito a superare il limite delle strategie classiche in una serie di esperimenti, e nel più ambizioso di questi ha messo al lavoro tutti i suoi 105 qubit. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, ruota attorno a un fenomeno dal nome poco familiare, la contestualità quantistica, e prova a misurare quanto questa proprietà riesca a resistere man mano che le dimensioni del sistema aumentano. Non si tratta di un dettaglio da addetti ai lavori, perché proprio la tenuta di certi comportamenti quantistici su scala più ampia è uno dei nodi centrali per chi sviluppa macchine di questo tipo.

Il concetto merita qualche parola in più, dato che descrive un comportamento davvero insolito. Nell’esperienza di tutti i giorni si dà per scontato che il risultato di una misurazione dipenda soltanto da ciò che viene misurato. Con la contestualità il quadro cambia parecchio. Per prevedere l’esito di una misura conta anche quali altre misure compatibili vengono eseguite insieme a quella, come se il contesto entrasse a far parte del risultato stesso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il gioco della griglia che mette alla prova Willow

Per rendere visibile questa proprietà i ricercatori hanno scelto una strada piuttosto elegante, cioè un gioco di coordinamento costruito su una griglia di tre righe e tre colonne. Le regole sono semplici solo in apparenza. Due giocatori che non possono comunicare tra loro ricevono uno una riga e l’altro una colonna, e devono assegnare dei segni alle caselle seguendo precise condizioni. C’è poi un vincolo ulteriore, forse il più delicato, perché entrambi devono trovarsi d’accordo sul segno della casella che riga e colonna hanno in comune.

Qui entra in gioco la differenza tra mondo classico e mondo quantistico. Una strategia classica, per quanto ben congegnata, può vincere al massimo nell’88,9% delle partite. Usando i qubit di Willow il gruppo di ricerca è invece arrivato al 98,3%, un risultato reso possibile dallo sfruttamento delle correlazioni tra misure quantistiche. In pratica il chip di Google ha permesso ai due giocatori di coordinarsi meglio di quanto consentirebbe qualunque approccio tradizionale, pur senza alcuno scambio di informazioni tra loro.

La prova su 105 qubit e i suoi limiti

L’esperimento che ha coinvolto tutti i 105 qubit funzionava in modo diverso. In quel caso la squadra ha fatto eseguire al processore quantistico un compito matematico utilizzando circuiti con pochi passaggi, una condizione che pone dei paletti anche alla strategia classica scelta come termine di paragone. Il confronto, insomma, avviene ad armi in qualche modo pari, con regole che valgono per entrambe le parti.

I numeri raccontano bene come cambia il comportamento del sistema al crescere della scala. Nelle configurazioni più piccole la probabilità di successo sfiorava il 100%. Quando si è passati alla dimensione massima, quella che sfrutta l’intero chip, il valore è sceso a circa il 60%. Un calo evidente, certo, ma la percentuale è rimasta comunque sopra il limite classico ipotizzato per quel test, fissato al 50%. Ed è proprio questo il punto che i ricercatori volevano verificare, ovvero se la contestualità quantistica sopravvive anche quando il sistema si allarga fino a comprendere tutti i qubit disponibili.

Va però precisato un aspetto importante per non leggere il risultato nel modo sbagliato. Il confronto con le strategie classiche vale esclusivamente per le condizioni specifiche dell’esperimento, e preso da solo non dimostra che Willow sia in grado di svolgere più velocemente un calcolo di utilità pratica.

Fonte: TecnoAndroid