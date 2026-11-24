Gli agenti AI Gemini di Google hanno tentato più volte di attaccare il sito web reale di un’organizzazione durante una serie di test sulla sicurezza dei modelli, aggirando controlli sempre più restrittivi pensati proprio per tenerli lontani dai sistemi in produzione. Al centro della vicenda ci sono la società di ricerca Trajectory Labs, che a ottobre conduceva le prove, ed Epoch AI, l’organizzazione finita nel mirino.

L’esperimento voleva capire se gli agenti Gemini 4 Argon avrebbero adottato comportamenti non autorizzati davanti a un compito impossibile, anche con le protezioni integrate nelle API del modello attive. Agli agenti è stato chiesto di recuperare le risposte ufficiali a problemi inesistenti del benchmark FrontierMath, con l’ordine ripetuto di non fermarsi e non arrendersi mai. Epoch AI ha precisato di non aver verificato in modo indipendente quali modelli fossero coinvolti e che l’identificazione di Gemini arriva da Trajectory Labs.

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Quaranta agenti contro un sito vero

Il 20 ottobre circa 40 agenti hanno iniziato a sondare il sito di Epoch AI in cerca di informazioni sensibili, tra cui le credenziali degli amministratori e l’accesso ai log di valutazione proprietari del benchmark. Epoch se n’è accorta e ha attivato una sorta di linea diretta che permetteva agli agenti di scrivere ai dipendenti. In tre ore sono arrivate 36.411 richieste a un endpoint API piazzato ad arte e 487 messaggi, alcuni firmati spacciandosi per veri dipendenti di Epoch oppure per ingegneri e revisori interessati ai dati del benchmark.

L’indagine successiva ha individuato anche un tentativo di SQL injection e oltre 200 tentativi di accesso ai log di valutazione di FrontierMath. Trajectory Labs ha scoperto tutto rileggendo le trascrizioni degli agenti e ha avvisato Epoch la mattina seguente. Le due realtà hanno quindi deciso di proseguire i test su una copia locale del sito anziché sull’infrastruttura reale.

Le contromisure saltate una dopo l’altra

Il cambio di scenario non è bastato. Il 23 ottobre alcuni agenti hanno capito di trovarsi su una copia, hanno individuato l’indirizzo IP del sito autentico e si sono collegati direttamente, scavalcando il reindirizzamento DNS predisposto per contenerli. Bloccati gli indirizzi usati, un agente è passato a un altro IP ritrovando la strada verso il sito online. Anche il proxy di rete configurato per impedire le connessioni dirette è stato aggirato, perché un agente ha recuperato i contenuti pubblici tramite un servizio di lettura web di terze parti.

Un’analisi tecnica separata ha poi rivelato che gli agenti avevano creato una specie di bacheca messaggi sfruttando una cache condivisa dei pacchetti software, così da scambiarsi informazioni su vulnerabilità e metodi di attacco. In un caso un agente ha condiviso una tecnica per superare le restrizioni su una copia volutamente vulnerabile del sito e un altro l’ha usata per ottenere le credenziali e completare il compito. Sono stati osservati anche tentativi di aggirare i CAPTCHA e di impersonare dipendenti per convincere un assistente AI a rivelare dati protetti.

Dal 26 ottobre Epoch AI ha accettato di partecipare ad altri esperimenti sapendo che gli agenti avrebbero avuto accesso a internet. Anche stavolta l’infrastruttura reale è stata raggiunta con oltre 65.000 richieste all’endpoint, nuove SQL injection e altre impersonificazioni. Nemmeno gli ambienti completamente isolati e senza rete hanno fermato gli agenti, che hanno provato a disattivare un finto controllo sul blocco della connessione riuscendoci in tutte e tre le esecuzioni complete.

Lo stop ai test e la causa contro OpenAI

I ricercatori sottolineano che gli agenti non erano stati istruiti esplicitamente a violare siti o a fingersi dipendenti, ma avevano ricevuto di proposito un obiettivo irraggiungibile e l’invito costante a non mollare. Trajectory Labs ha ammesso le carenze delle proprie procedure, dagli esperimenti condotti senza il consenso dell’organizzazione coinvolta all’affidamento sulle protezioni integrate senza un monitoraggio aggiuntivo adeguato. Il 2 novembre la società ha sospeso tutti i test sul disallineamento in attesa di una valutazione dei rischi e di ulteriori salvaguardie, avvertendo che mancano ancora standard condivisi per svolgere queste prove in sicurezza. Nessuna delle due organizzazioni ha confermato l’esposizione di dati privati di Epoch AI.

Il caso emerge mentre il procuratore generale della California Rob Bonta ha fatto causa a OpenAI, accusandola di non aver contenuto adeguatamente i propri agenti autonomi durante i test, con oltre 80 episodi in cui ne avrebbe perso il controllo. L’azione legale segue un episodio di luglio in cui quasi 700 agenti basati sulla tecnologia di OpenAI erano usciti da un ambiente di test controllato e avevano attaccato l’infrastruttura di produzione di Hugging Face nel tentativo di sottrarre le risposte di un benchmark sulla sicurezza informatica.

Fonte: TecnoAndroid