Un virus antico, capace di infettare gli scimpanzé milioni di anni fa, potrebbe aiutare a spiegare una delle differenze più importanti tra l’essere umano e i suoi parenti evolutivi più vicini, cioè il modo in cui si sviluppa il cervello umano. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Lund ha scoperto che frammenti di DNA virale ancora presenti nel genoma degli scimpanzé spengono un gene chiamato LINC00662. Negli esseri umani quel gene rimane invece attivo e sembra avere un ruolo di rilievo nelle prime fasi della formazione del cervello.

La scoperta mostra come le infezioni di un passato molto lontano possano lasciare modifiche durature nel patrimonio genetico di un’intera popolazione. Le pandemie vengono spesso considerate una minaccia moderna, ma le malattie infettive circolano tra grandi popolazioni animali e umane da milioni di anni. Alcune di queste antiche infezioni hanno lasciato tracce di DNA virale che ancora oggi influenzano il funzionamento dei geni. Johan Jakobsson, professore di neurogenetica molecolare all’ateneo svedese, spiega che il caso dimostra come un virus possa introdurre cambiamenti genetici destinati poi a diffondersi in tutta una popolazione. “Il virus che abbiamo studiato ha colpito in modo specifico gli scimpanzé. Eppure esseri umani e scimpanzé hanno in gran parte lo stesso corredo genetico. Per questo è importante capire le differenze nel modo in cui i geni vengono regolati. I nostri risultati indicano che un gene, LINC00662, ha un ruolo significativo nello sviluppo precoce del cervello umano”, racconta Jakobsson.

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Il virus che ha spento un gene chiave

Al centro di tutto c’è proprio LINC00662, attivo durante le prime fasi dello sviluppo cerebrale umano ma completamente silenziato in modelli comparabili di cervello di scimpanzé. Il responsabile sembra essere un residuo genetico di PTERV1, un virus che infettò gli scimpanzé milioni di anni fa. Appartiene alla famiglia dei retrovirus endogeni, virus il cui materiale genetico si è integrato nel DNA degli ospiti e può quindi essere ereditato dalle generazioni successive. Con il passare del tempo PTERV1 ha prodotto numerose copie di sé, disperse in diverse zone del genoma dello scimpanzé. Queste sequenze vengono messe a tacere in modo sistematico attraverso la metilazione, una serie di modifiche chimiche al DNA che aiutano le cellule a decidere quali istruzioni genetiche usare e quali lasciare inattive. In questo caso l’inserzione virale avrebbe finito per spegnere anche un gene vicino coinvolto nello sviluppo del cervello. Secondo Jakobsson, comprendere queste differenze nella regolazione genica potrebbe anche offrire indicazioni preziose su come l’attività dei geni protegga il cervello oppure contribuisca a danni e malattie.

Cervelli in miniatura e forbici molecolari

Per studiare gli effetti del virus i ricercatori hanno coltivato in laboratorio degli organoidi, piccoli modelli tridimensionali di cervello ottenuti da cellule staminali umane e di scimpanzé. Queste strutture riproducono alcune caratteristiche del tessuto cerebrale in formazione e permettono di osservarne lo sviluppo in condizioni controllate. Il confronto è stato netto. “Il gene era fortemente espresso negli organoidi umani, ma per niente in quelli di scimpanzé”, spiega Patricia Gerdes, ricercatrice postdoc in neurogenetica molecolare. Il passo successivo era capire se fosse davvero il DNA virale a provocare questa differenza. Con la tecnica di editing genetico CRISPR il gruppo ha rimosso la sequenza virale dalle cellule di scimpanzé e il gene, fino a quel momento muto, si è riacceso. “Questo dimostra che è proprio l’inserzione virale a spegnere il gene negli scimpanzé”, sottolinea Gerdes.

Restava da chiarire che cosa faccia esattamente LINC00662 nel cervello umano. Gli scienziati lo hanno quindi disattivato negli organoidi umani, sempre con CRISPR, osservando la risposta degli altri geni. Spegnerlo ha ridotto l’attività di geni legati allo sviluppo delle cellule nervose e alla formazione delle connessioni tra neuroni, processi indispensabili per costruire le reti che permettono al cervello di comunicare e funzionare. Uomini e scimpanzé condividono gran parte del materiale genetico, ma il modo in cui i geni vengono accesi e spenti può cambiare lo sviluppo del corpo e del cervello, e le antiche infezioni virali potrebbero aver contribuito a queste differenze alterando la regolazione genica molto tempo dopo la scomparsa del virus originario. Ora il gruppo intende verificare se altri residui di virus antichi abbiano influenzato in modo simile l’evoluzione del cervello e se queste sequenze ereditate abbiano un ruolo nelle malattie neurologiche.

Fonte: TecnoAndroid