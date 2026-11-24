Negli ultimi tempi la VPN è diventata uno degli strumenti più nominati quando si parla di privacy online. Viene presentata quasi sempre come la soluzione ideale per tutelare i propri dati mentre si è connessi con i dispositivi di tutti i giorni. Ma una volta attivata, chi la utilizza è davvero invisibile sul web come spesso si sente dire? Gli esperti di Panda Security hanno provato a rispondere a questa domanda nel modo più semplice e onesto possibile, ridimensionando qualche convinzione piuttosto diffusa.

Il punto di partenza è abbastanza netto. “Una VPN è uno strumento fondamentale per proteggere la connessione e la privacy online, ma non rende automaticamente anonimi”, ha precisato Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager di Panda Security. E poco dopo ha aggiunto: “Cookie, account, fingerprinting e autorizzazioni delle app possono continuare a rivelare informazioni sull’utente”. Il messaggio, quindi, è che la protezione esiste e funziona. Però non coincide con l’anonimato totale, e confondere le due cose può portare a sentirsi più al sicuro di quanto si sia in realtà.

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Cosa nasconde davvero una VPN

Per fare chiarezza gli esperti hanno pubblicato, all’interno di un recente comunicato stampa, un elenco piuttosto completo di ciò che questo servizio riesce effettivamente a schermare. La prima voce riguarda l’indirizzo IP e la posizione approssimativa dell’utente. In pratica la rete privata virtuale sostituisce l’indirizzo che i siti web vedono normalmente. Così, quando una pagina prova a capire da dove arriva la connessione, risale alla posizione del server utilizzato e non a quella reale della persona.

C’è poi il capitolo legato al provider internet e a chi gestisce il WiFi. Con la VPN attiva, l’operatore che fornisce la connessione è in grado di accorgersi che lo strumento è in uso, ma non riesce a sapere quali siti vengono visitati. Tanto meno può vedere cosa si fa al loro interno. Un livello di riservatezza non da poco, considerando quante informazioni passano ogni giorno attraverso la rete di casa o dell’ufficio.

L’ultimo punto riguarda le reti WiFi pubbliche o condivise, quelle che molti usano senza pensarci troppo. “Le reti di aeroporti, bar e hotel sono particolarmente esposte ai tentativi di intercettazione”, spiegano gli esperti di Panda Security. “La VPN cripta il traffico prima che lasci il dispositivo, rendendolo illeggibile per chiunque utilizzi la stessa rete”. Proprio in questi contesti il servizio mostra probabilmente il suo lato più utile, perché mette al riparo le attività da occhi indiscreti collegati allo stesso punto di accesso.

Quando l’utente può comunque essere rintracciato

Il rovescio della medaglia è che si può essere tracciati online anche con la VPN accesa. Secondo gli specialisti dell’azienda, nel momento in cui si effettua l’accesso a un account, si clicca su un contenuto o si completa un acquisto, i siti e gli inserzionisti hanno la possibilità di collegare queste azioni direttamente alla persona. In altre parole, la cifratura del traffico e il cambio di indirizzo non bastano a cancellare le tracce lasciate dai propri comportamenti in rete.

Esiste allora una soluzione definitiva per navigare senza lasciare impronte? Hervé Lambert ha chiarito che non c’è. Secondo il manager di Panda Security “è importante combinare la VPN con buone abitudini digitali e una gestione consapevole dei propri dati”.

Fonte: TecnoAndroid